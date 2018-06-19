القمح والذرة والبوتجاز في صدارة نشاط حركة السفن والشاحنات بالموانئ

محمود محسن شهدت الموانئ نشاطا كبيرا الثلاثاء، في حركة السفن والشاحنات. ووصل وغادر 2041 راكبا بموانئ البحر الأحمر بالإضافة إلى تداول 50 شاحنة، في حين استقبل ميناء الإسكندرية عشرات الآلاف من الأطنان من القمح وزيت عباد شمس والذرة وغيرهم من…

محمود محسن

شهدت الموانئ نشاطا كبيرا الثلاثاء، في حركة السفن والشاحنات.

ووصل وغادر 2041 راكبا بموانئ البحر الأحمر بالإضافة إلى تداول 50 شاحنة، في حين استقبل ميناء الإسكندرية عشرات الآلاف من الأطنان من القمح وزيت عباد شمس والذرة وغيرهم من السلع.

كما استقبل ميناء دمياط سفينتى حاويات و7 سفن بضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



ميناء الإسكندرية



صرح رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء شهد الثلاثاء نشاطاً في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.

ولفت الغندور إلى أنه يجري تفريغ السفينة “جرايت تاينت” المحملة بــ 55 ألف طن قمح قادمة من روسيا، والسفينة “ايدارز” وعلى متنها 50 ألف طن قمح قادمة من أوكرانيا، والسفينة “ساكيزاي ميركل” وعلى متنها 50 ألف طن ذرة قادمة من روسيا، كما يجري تفريغ السفينة “نيو سيهام” المحملة بـ 30 ألف طن ذرة قادمة من أوكرانيا، والسفينة “لينك اران” المحملة بـ 6 آلاف طن زيت عباد الشمس قادمة من روسيا.

وأضاف الغندور أن يجري تفريغ أيضاً السفينة “باليرك جاز” المحملة بــ 13 ألف طن بوتاجاز قادمة من رومانيا، والسفينة “افتياكسا جاز” وعلى متنها 13 ألف طن بوتاجاز قادمة من الجزائر، كما يجري تفريغ السفينة “أندروميدا” المحملة بــ 23 ألف طن سولار قادمة من روسيا، والسفينة “كين سي” المحملة بـ 51 ألف طن فحم قادمة من ليبيريا.

وأوضح الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 141 سفينة، وغادرت الميناء 11 سفينة، ووصلت 12 سفينة، وتراكي على الأرصفة 38 سفينة.

وأشار الغندور إلى أن النظام الإلكتروني سجل على البوابات دخول وخروج 4 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، وخروج 80 شاحنة قمح محملة بــ 24 ألف طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء مليون وثلاثمائة واربعة آلاف طنا منهم 527 ألف طن قمح.



ميناء سفاجا





وفي السياق ذاته، قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 51 راكبا و 5 شاحنات بضائع و 7 سيارات، بينما شهد الميناء أمس استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 625 راكب و 6 شاحنات بضائع و 4 شاحنات عفش ركاب و 113 سيارة.



ميناء نويبع





ويشهد ميناء نويبع وصول وسفر 619 راكبا منهم 178 معتمرا وتداول 35 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وسينا، وعلى متنهم 296 راكبا منهم 89 معتمر وباصان عمرة و 5 برادات وتريلتان و 14 سيارة.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 254 راكبا منهم 89 معتمرا وباصان عمرة و 12 براد و 13 سيارة، بينما غادرت السفينتين ايلة وسينا، وعلى متنهم 69 راكبا و 8 برادات و 8 تريلات وسيارة.



ميناء الغردقة





وألفت يوسف إلى أن ميناء الغردقة استقبل العبارة القاهرة وعلى متنها 746 راكبا و 100 سيارة.



ميناء دمياط





ومن جهة أخرى استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و7 سفن بضائع عامة، وصدر 5500 طن فوسفات، فيما غادر سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة.

وقال المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 14 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية تبلغ 2685 طن قمح.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 53796 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 24555 طنا.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من الميناء شملت 3670 طن رمل، و3500 طن يوريا.