القمح والذرة والبوتجاز في صدارة نشاط الموانئ

محمود محسن شهدت اليوم الموانئ نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1804 راكبا بموانئ البحر الأحمر فضلا عن تداول 515 شاحنة، من بينهم شحنة بوتجاز تزن 13500 طن فيما استقبل ميناء الإسكندرية عشرات الآلاف من الأطنان من القمح والذرة والفحم وغيرهم من السلع. وفي غضون ذلك استقبل ميناء دمياط 4

محمود محسن

شهدت اليوم الموانئ نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1804 راكبا بموانئ البحر الأحمر فضلا عن تداول 515 شاحنة، من بينهم شحنة بوتجاز تزن 13500 طن

فيما استقبل ميناء الإسكندرية عشرات الآلاف من الأطنان من القمح والذرة والفحم وغيرهم من السلع.

وفي غضون ذلك استقبل ميناء دمياط 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



ميناء الإسكندرية





صرح رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء يشهد نشاطاً اليوم الإثنين في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.

وأوضح الغندور أن يجري تفريغ السفينة “سي ام بي” المحملة بــ 30 ألف طن قمح قادمة من روسيا، والسفينة “اناسا” المحملة بـ 52 ألف طن فول صويا قادمة من امريكا، ويجري تفريغ السفينة “لاك اونتاريا” المحملة بــ 25 ألف طن ذرة قادمة من أوكرانيا .

وأضاف الغندور أن العاملون يقومون بتفريغ السفينة “اسفلت” المحملة بـ 32 ألف طن بوتامين قادمة من اليونان، كما يجري تفريغ السفينة “ساند” المحملة بــ 59 ألف طن فحم قادمة من كندا.

ولفت الغندور إلى أن يجري شحن 35 ألف طن جازولين علي السفينة “فاليدي اراجونا” مغادرة الي اليونان، كما يجري شحن 17 الف طن يوريا علي السفينة “جرائن جيلري” مغادرة الي لبنان.

الجدير بالذكر أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 130 سفينة، وغادرت الميناء 12 سفينة، ووصلت 13 سفينة، وتراكي على الأرصفة 42 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 9 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء، وخرجت 50 شاحنة قمح محملة بــ 1500 طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء ثمانيمائة واحدي عشر ألف طنا منهم 295 ألف طن قمح .

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الحركة بالميناء قررت في الثامنة من مساء أمس الأحد فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وذلك بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج إلى المعدلات التي تسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تماماً.

ومن جانبه شدد اللواء بحري مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية علي الجهات المختصة لتوخي الحذر أثناء دخول وخروج السفن حفاظاً على الأرواح والممتلكات .



موانئ السويس





وفي السياق ذاته، صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينتين جيناجاز وجازبرايد، وعلى متنهم 13 الف و 500 طن بوتاجاز قادمتان من ميناء ينبع.



ميناء سفاجا





وأضاف يوسف أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 92 راكبا و 103 شاحنة و 4 سيارات، بينما تغادر السفينتين مسرة والنوى اكسبريس، وعلى متنهم 292 راكبا و 82 شاحنة بضائع و 15 سيارة.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينة الرياض وعلى متنها 221 راكبا و 6 شاحنات بضائع و 6 شاحنات عفش ركاب و 25 سيارة.

كما شهد مغادرة ثلاث سفن وهى الرياض والحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 287 راكبا و 169 شاحنة بضائع و 25 سيارة.



ميناء نويبع





ولفت يوسف إلى أن ميناء نويبع يشهد وصول وسفر 912 راكب وتداول 149 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 149 راكب و 12 براد و 10 تريلات.

بينما شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن وهى ايلة وسينا وبريدج، وعلى متنهم 207 ركاب و 35 براد و 12 تريلا وباصان جيت.

بينما غادرت ثلاث سفن وهى ايلة وسينا وبريدج، وعلى متنهم 556 راكبا و 63 براد و 17 تريلا وباصان جيت و 518 طرد بضاعة عامة.



ميناء دمياط





استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أن غادر الميناء في العاشرة صباح أمس الأحد القطار رقم 2435، وفي الواحدة صباح اليوم الإثنين القطار رقم 2462 بحمولة إجمالية 2585، بينما غادر 69 سيارة نقل محملة بـ 3118 طن قمح.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 79482 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 19408 طنا.

ولفت إلى أن الميناء استقبل في السادسة مساء أمس قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

وجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 6640 طن يوريا، و 2000 طن فوسفات، وإعادة تصدير 1800 طن كسب فول صويا.