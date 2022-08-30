القمح والذرة والأغنام أهم ما استقبله ميناء دمياط الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط، خلال الأسبوع الماضي، عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل إلى الميناء 64 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 60 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء، خلال الفترة سالفة الذكر، بلغ 208 سفن.

ولفت المركز إلى أن الميناء استقبل 146056 طن ذرة، و23344 رأس ماشية حية (عجول تسمين) وأغنام حية بإجمالي وزن بلغ 4018 طنًّا، و9664 طن أرز، و65529 طن قمح، و16500 طن فول، و2500 طن فول صويا.

كما استقبل الميناء أيضًا 40665 طن حديد، و39022 طن خردة، و5484 طن خشب زان، و9617 طن أبلاكاش، و730 طن قطن، و3580 طن رخام، و22000 طن سلاج، و11331 طن بضائع متنوعة، و85 طن جرارات.

في سياق متصل استقبل ميناء دمياط، خلال الأسبوع الماضي، السفينة (EMMAKRIS -1) القادمة من روسيا؛ وعلى متنها 63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية،

وترفع السفينة علم بنما، ويبلغ طولها 225 م، وعرضها 33 م، بالإضافة إلى السفينة (EYUP) القادمة من أوكرانيا؛ وعلى متنها 7585 طن قمح لصالح القطاع الخاص، حيث يبلغ طولها 108 م، وعرضها 18 م.

يأتي ذلك تأكيدًا لجاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح، في إطار جهود الدولة لتسهيل إجراءات استقبال الشحنات واتخاذ العديد من الخطوات الاستباقية التي تهدف لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وأضاف المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 27561 طن يوريا، و10300 طن مولاس.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 48954 طن بضائع متنوعة، و44071 طن أسمنت، و6264 طن رمل، و1399 طن معدات.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4264 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1146 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 10647 حاوية مكافئة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرها من الأرصفة.