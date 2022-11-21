القمح والخشب والرخام أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 65 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 72 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الاعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 192 سفينة.

وأشار المركز إلى أن الميناء استقبل 67979 طن قمح و40419 طن ذرة و6126 طن فول و6532 طن صويا و5500 طن كسب صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 8055 طن حديد و18533 طن خردة و12229 طن خشب زان و33869 طن أبلاكاش و4389 طن رخام و244 طن جرارات.

وفي نفس السياق، استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي السفينة (SHARP ISLAND) القادمة من فرنسا وعلى متنها 57647 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم هونج كونج ويبلغ طولها 200 م وعرضها 32 م، بالإضافة إلى السفينة (PETRA-3) القادمة من روسيا وعلى متنها 40300 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما، علاوة على السفينة (ALANDA STAR) القادمة من روسيا وعلى متنها 30800 طن قمح لصالح القطاع الخاص.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وأوضح المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 24731 طن يوريا و1154 طن حديد.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 6093 طن رمل و23130 طن ملح و54134 طن بضائع متنوعة و3300 طن كسب صويا.

وعلى نفس الصعيد، استقبل الميناء ناقلة الغاز المسال (LNG FUKUROKUJU) التي ترفع علم باهاما ويبلغ طولها 293 مترا وبعرض 49 مترا، لتحميل 61 ألف طن غاز مسال.

وقال المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 5364 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1833 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 12845 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن يوم الأحد كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 11 سفينة (حاويات وبضائع عامة).