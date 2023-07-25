القمح والخشب والخردة أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 79 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 74 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 248 سفينة.

وأشار المركز إلى أن الميناء استقبل 68988 طن قمح و61526 طن ذرة و21786 طن فول صويا و7400 طن كسب فول صويا و2480 طن كسب صويا و3855 طن كسب عباد الشمس و3330 طن صودا و3039 طن صودا معبأ و106 طن لبن مجفف و160 طن حمص.

كما استقبل الميناء أيضا 11255 طن حديد و50685 طن خردة و3440 طن خشب زان و23397 طن أبلاكاش و1638 طن زيت طعام و545 طن زيت معبأ و14968 طن فول و12850 طن عدس و2519 طن بسلة و3046 طن أرز و9986 طن أرز معبأ و565 طن بذور كتان.

وفي نفس السياق، استقبلت هيئة ميناء دمياط السفينة (WADI ALMOLOUK) القادمة من روسيا وعلى متنها 63 الف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 229 م، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وأوضح أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 44000 طن يوريا و36175 طن رمل و20854 طن جبس معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 59965 طن بضائع متنوعة و21176 طن أسمنت معبأ و2500 طن مولاس و3182 طن حديد تسليح و1394 طن نشارة و6000 طن علف بنجر.

وقال أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4012 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2125 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 21475 حاوية مكافئة.

ولفت إلى أن يوم الثلاثاء كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 20 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن يومي الثلاثاء والأربعاء كانا أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 15 سفن.