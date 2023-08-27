القمح والخشب والخردة أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 80 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 83 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 249 سفينة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 102601 طن قمح و22392 طن قمح مطحون و17000 طن ذرة و26000 طن فول صويا و24000 طن كسب صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 30102 طن حديد و78202 طن خردة و8328 طن خشب زان و23775 طن أبلاكاش و533 طن أسمنت.

وفي سياق متصل، استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي السفن (SABEEL STAR، و SANTY، و ARGO I) القادمين من روسيا وعلى متنهم 91 ألف طن قمح لصالح القطاع الخاص.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 32500 طن يوريا و33129 طن رمل و26725 طن ملح صب و2004 طن ملح صوديوم معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 55574 طن بضائع متنوعة و11450 طن أسمنت معبأ و14430 طن علف بنجر و7800 طن مخلفات بنجر و7900 طن كسب صويا و1326 طن حديد و17150 طن مولاس.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 5708 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1398 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 23031 حاوية مكافئة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن يوم الثلاثاء كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 14 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي أن يوم السبت كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 15 سفينة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.