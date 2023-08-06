القمح والخشب والخردة أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 78 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 72 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 260 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 90692 طن قمح و21800 طن قمح مطحون و19474 طن ذرة و601 طن فول صويا و9954 طن كسب فول صويا و200 طن كسب عباد و2599 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 993 طن و354 طن فواكه مشكلة و45 طن ملح.

كما استقبل الميناء أيضا 14302 طن حديد و52490 طن خردة و8618 طن خشب زان و29551 طن أبلاكاش و4 طن معدات و4012 طن صودا معبأ و2547 طن نواتج و5200 طن رخام و2440 طن زجاج و11767 طن بضائع متنوعة.

وفي نفس السياق، استقبلت هيئة ميناء دمياط السفن خلال الأسبوع الماضي (ACHILLE وOCEAN – S وTANAIS FIYER) القادمين من روسيا وعلى متنهم 116020 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وأوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 90572 طن يوريا و90961 طن كلينكر و18511 طن ملح.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 23186 طن بضائع متنوعة و1005 طن أسمنت معبأ و3800 طن مولاس و3000 طن كسب صويا و549 طن دقيق معبأ و3176 طن سكر معبأ.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 5957 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1816 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 28477 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن يوم السبت كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 15 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن يوم الخميس كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 15 سفينة.