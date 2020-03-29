القمح والخردة والماشية الحية أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصلت 15 سفينة حاويات و55 سفينة بضائع عامة، فيما غادرت 16 سفينة حاويات و51 سفينة بضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 166 سفينة.

وأضاف أن الميناء استقبل 6515 طن حديد، و84181 طن قمح، و5417 طن خشب، و1092 طن بسله، و2730 طن بسله صب.

كما استقبل الميناء أيضا 10000 طن ذرة و5542 طن فول و54205 طن خرده و4600 طن زيت و400 طن أنابيب و400 طن مواسير و478 طن ماشية حية.

ويوضح الجراف التالي أكثر 5 سلع استقبلهم الميناء من حيث الكمية خلال الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، أوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 33766 طن فوسفات و119626 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 22293 طن رمل و271 طن داي أمونيوم و2300 طن زيت و11760 طن مولاس و2000 طن كسب صويا.

ويوضح الجراف التالي أكثر 5 سلع تم تصديرهم من الميناء من حيث الكمية خلال نفس الفترة الزمنية سالفة الذكر.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 2033 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1293 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5240 حاوية مكافئة.

الجدير بالذكر أن يوم السبت كان أكثر الأيام استقبالا للسفن، حيث بلغ عدد السفن 14 سفينة (3 حاويات، و11 بضائع عامة).

وكان يوم الأربعاء أكثر يوم في مغادرة السفن، حيث غادرت 14 سفينة (حاويتان و12 بضائع عامة).

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

ويوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.