القمح والخردة والذرة أبرز ما استقبله ميناء دمياط في أسبوع

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصلت 16 سفينة حاويات و48 سفينة بضائع عامة، فيما غادرت 16 سفينة حاويات و54 سفينة بضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 144 سفينة.

وأوضح أن الميناء استقبل 19559 طن حديد و25290 طن ذرة، و70784 طن قمح، و48706 طن خردة، و3235 طن خشب، و1953 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضا 6352 طن مواسير 19891 طن فول صب، و2180 طن كبريت، و160 طن مولاس، و2920 طن صفائح.

وفي سياق متصل، قام الميناء بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 18291 طن فوسفات و46600 طن يوريا، و23625 طن رمل، و55300 طن ملح.

ويضاف إلى ما سبق من تصدير 826 طن مولاس، و2054 طن أسمنت، و8300 طن كسب صويا، و1062 طن ذرة، و3806 طن مواسير.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 2923 حاوية مكافئة.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1224 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6023 حاوية مكافئة.

الجدير بالذكر أن يوم الثلاثاء كان أكثر الأيام استقبالا للسفن، حيث بلغ عدد السفن 13 سفينة (2 حاويات و11 بضائع عامة).

وكان يوم الأربعاء أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 15 سفينة (5 حاويات و10 بضائع عامة).

يشار إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

ويوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.