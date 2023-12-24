القمح والخردة والخشب أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 72 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 81 سفينة حاويات وبضائع عامة. المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 249 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 80502 طن قمح و43893 طن ذرة و5133 طن فول صويا و176 طن بسلة و6008 طن كسب عباد و4427 طن مولاس.

كما استقبل الميناء أيضا 44870 طن حديد و53904 طن خردة و8349 طن خشب زان و7135 طن زيت طعام و3607 طن حمص و16004 طن بضائع متنوعة.

وفي نفس السياق، استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي السفينة (WADI ALARAB) القادمة من رومانيا وعلى متنها 63000 طن قمح لصالح القطاع العام وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م، بالإضافة إلى السفينة (GOOD HOPE MAX) القادمة من بلغاريا وعلى متنها 65710 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية وترفع السفينة علم بريطانيا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وأوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 53598 طن يوريا و18342 طن رمل و23611 طن ملح معبأ و15236 طن جبس معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 11927 طن بضائع متنوعة و9950 طن مولاس و20852 طن أسمنت معبأ و3183 طن حديد تسليح.

وقال المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3994 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1947 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 17550 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن يوم السبت كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 14 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن يوم الاثنين كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 17 سفينة حاويات وبضائع عامة.