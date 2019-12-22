القمح والحديد وفول الصويا أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال أسبوع (جراف)

وصول 63 سفينة حاويات وبضائع عامة في ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي ما عدا يوم الاثنين ومغادرة 56 سفينة حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي ما عدا يوم الاثنين عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، عبر وصول 16 سفينة حاويات و47 سفينة بضائع عامة، ومغادرة 15 سفينة حاويات و41 سفينة بضائع عامة.

ميناء دمياط يستقبل 135 سفينة خلال 6 أيام

وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” في بيان أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 135 سفينة.

وأوضح أن الميناء استقبل 23209 طن حديد و28135 طن ذرة و42359 طن قمح و2995 طن خشب.

كما استقبل 200 طن حديد كمر، و3510 طن زيت، و29600 طن فول صويا، و2482 طن فول.

وفي سياق متصل، قام الميناء بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة.

وقام بتصدير 16800 طن فوسفات، و45394 طن يوريا، و24888 طن رمل، و5300 طن ملح.

ويضاف إلى ما سبق من تصدير 2280 طن سوبر فوسفات، و957 طن داي أمونيوم، و1900 طن كسب صويا، و5000 طن كلوريد.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1764 حاوية مكافئة.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 567 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3258 حاوية مكافئة.

الجدير بالذكر أن يوم الأربعاء كان أكثر الأيام استقبالا للسفن.

وبلغ عدد السفن 16 سفينة (4 حاويات و12 بضائع عامة).

وكان يوم الأحد أكثر الأيام في مغادرة السفن.

وغادر الميناء 13 سفينة (4 حاويات و9 بضائع عامة).

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

ويوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.