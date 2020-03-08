القمح والحديد والفول أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث سجلت 19 سفينة حاويات و75 سفينة بضائع عامة، وصولا، و19 و66 من نظرائهما مغادرة.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 174 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء استقبل 30236 طن حديد و93462 طن قمح و6193 طن خشب و778 طن أرز و3960 طن ألواح فايبر و2200 طن كلوريد.

كما استقبل الميناء أيضا 52706 طن ذرة و857 طن خردة و22081 طن كسب صويا و39393 طن فول و247 طن ألواح MDF.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أكثر 5 سلع تم استيرادهم من حيث الكمية خلال الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، أوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 96245 طن فوسفات و39369 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 8936 طن رمل و3271 طن داي أمونيوم و8100 طن جبس و4200 طن كسب صويا و49320 طن ملح و2200 طن أرز.

ويوضح الجراف التالي أكثر 5 سلع تم تصديرهم من حيث الكمية في نفس الفترة الزمنية سالفة الذكر.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1500 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1682 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6979 حاوية مكافئة.

الجدير بالذكر أن يوم الجمعة كان أكثر الأيام استقبالا للسفن، حيث بلغ عدد السفن 20 سفينة (4 حاويات، و16 بضائع عامة).

وكان يوم الاثنين أيضا أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 26 سفينة (7 حاويات و19 بضائع عامة).

ويشار إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.