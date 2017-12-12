القمح والحديد والفحم أهم ما استقبلته الموانئ اليوم

محمود محسن شهدت، اليوم الثلاثاء، الموانئ نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1736 راكبا بموانئ البحر الأحمر، فضلا عن تداول 487 شاحنة، وتجدر الإشارة إلى أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال سفينة الأبحاث الصينية Dong Fang Kanten التابعة لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول، وذلك لإجراء أبحاث

محمود محسن

شهدت، اليوم الثلاثاء، الموانئ نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1736 راكبا بموانئ البحر الأحمر، فضلا عن تداول 487 شاحنة، وتجدر الإشارة إلى أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال سفينة الأبحاث الصينية Dong Fang Kanten التابعة لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول، وذلك لإجراء أبحاث بترولية عن البترول والغاز الطبيعى على طول سواحل البحر الأحمر.

وفي غضون ذلك استقبل ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من القمح والحديد والفحم وغيرهم من السلع، فيما استقبل ميناء دمياط 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



ميناء الإسكندرية



صرح رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء يشهد نشاطاً اليوم الثلاثاء في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.

وأضاف الغندور أن يجري تفريغ السفينة “وادي الكرنك” المحملة بـ63 ألف طن قمح قادمة من روسيا.

ولفت إلى أن يجر تفريغ السفينة “كينج فيشر” المحملة بـ55 ألف طن فحم قادمة من أمريكا، كما يجري تفريغ السفينة “كاب اوسباري” المحملة بــ 160 ألف طن خام حديد قادمة من البرازيل، ويجري تفريغ السفينة “فيديرال سوتن” المحملة بــ 32 ألف طن حديد قادمة من بلجيكا.

وأوضح أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 115 سفينة، وغادرت الميناء 14 سفينة، ووصلت 13 سفينة، وتراكي على الأرصفة 33 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يذكر أن خرجت 60 شاحنة قمح محملة بــ 1800 طن، وبلغ مخزون الغلال بالميناء مليون ومائة واربعة وستون طنا منهم 229 ألف طن قمح.

ومن جهته، وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.



ميناء سفاجا



صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال سفينة الأبحاث الصينية Dong Fang Kanten التابعة لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول، وذلك لإجراء أبحاث بترولية عن البترول والغاز الطبيعى على طول سواحل البحر الاحمر فى الحدود المصرية من سفاجا حتى برانيس، وذلك بعد ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

كما يستقبل الميناء ثلاث سفن اخرى وهى امانة والحرية 2 والنوى اكسبريس، وعلى متنهم 336 راكبا و111 شاحنة بضائع و12 شاحنة عفش ركاب و11 سيارة، بينما تغادر السفينة عمان وعلى متنها 131 راكبا و31 شاحنة.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين عمان وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهما 272 راكبا و 103 شاحنات بضائع و5 شاحنات عفش ركاب، بينما غادرت ثلاث سفن وهى أمانة والنوى إكسبريس وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنها 412 راكبا و170 شاحنة بضائع و15 سيارة.



ميناء الغردقة



وأضاف يوسف أن ميناء الغردقة شهد مغادرة السفينة السياحية الباتروس وعلى متنها 695 سائحا و32 سائحا من جنسيات مختلفة و336 طاقما، والسفينة السياحية CLIO وعلى متنها 81 سائحا من جنسيات مختلفة و59 فرد طاقم متجهتان إلى ميناء العقبة.



ميناء نويبع



وفى نفس السياق، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 585 راكبا وتداول 55 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سيناء وعلى متنها 296 راكبا و7 برادات و9 تريلات و3 سيارات.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين سينا وايلة، وعلى متنهم 230 راكبا و7 برادات و9 تريلات و25 سيارة تصدير، بينما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 59 راكبا و20 برادا و3 تريلات وسيارة.



ميناء دمياط



وعلى صعيد متصل استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و 8 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى 30 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي أن غادر الميناء في الثامنة مساء أمس الاثنين القطار رقم 2481، وفي الواحدة صباح اليوم الثلاثاء القطار رقم 2471، وفي السادسة صباح اليوم القطار رقم 2470، بحمولة إجمالية 3764 طن قمح، في حين غادر 123 سيارة بحمولة 5864 طن قمح.

وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 146646 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 49919 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن جاري تحميل قطار بخام السكر من ساحة الميناء النهري.

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 5670 طن فوسفات و 3600 طن ملح وإعادة تصدير 5000 طن فول صويا.