قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطا كبيرا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، حيث استقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتا إلى أن الميناء تعامل مع 165 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وأضاف المركز أن الميناء استقبل 62241 طن قمح و3400 طن فول و60249 طن حديد و55673 طن خردة و3072 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1118 طن.

كما استقبل الميناء أيضا 7780 طن خشب زان و6954 طن زيت طعام و18855 طن فول صويا و17000 طن سكر و14520 طن كلوريد إيثيلين.

وأشار المركز إلى أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 42323 طن فوسفات و48541 طن يوريا و25755 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 33261 طن أسمنت و5625 طن كوارتز و390 طن نترات.

وفي سياق متصل، استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع علم اليونان، وذلك لتحميل شحنة تبلغ حوالى 60 الف طن من الغاز المسال.

كما استقبل الميناء أيضا السفينة (DREGGEN) التي ترفع علم جزر كيمان، ويبلغ طولها 145 مترا وبعرض 24 مترا، بالإضافة إلى السفينة (CHEM VENUS) التي ترفع علم ليبريا، ويبلغ طولها 145 مترا وبعرض 24 مترا، حيث قامتا بتفريغ شحنتان من كلوريد الايثلين.

وأوضح أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (فراولة ورمان وبرتقال ويوسفي وجوافة)، وخضروات (بامية مجمدة وبطاطس وبازلاء وبروكلي وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (فلفل وخس وأرز وحبهان وورق عنب وبطاطا وقرع عسل ولب سوبر وفول سوداني وشمر وشبت وثوم وبصل وبصل أخضر وبرسيم)، حيث يتم تصديرهم إلى هولندا وإنجلترا والأردن وبلجيكا والإمارات والسعودية وأمريكا واليونان وسنغافورة وكرواتيا وباكستان والصين وهونج كونج وغيرهم من الدول.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 5234 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 3603 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 14993 حاوية مكافئة.