القمح والحديد والذرة أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، أهمها القمح والحديد والذرة، حيث وصل الميناء 16 سفينة حاويات و47 سفينة بضائع عامة، فيما غادر 15 سفينة حاويات و39 سفينة بضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 161 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء استقبل 97641 طن حديد و83242 طن قمح و3677 طن أرز و25878 طن أبلاكاش و700 طن فول.

كما استقبل الميناء أيضا 57455 طن ذرة، و8350 طن زيت طعام، و58098 طن خردة، و750 طن عدس، و4049 طن خشب زان.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أكثر 5 سلع تم تصديرها من حيث الكمية خلال الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، أوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 44535 طن فوسفات و46700 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 8250 طن رمل، و4950 طن مولاس، و10720 طن علف بنجر، و3332 طن ملح صوديوم.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أكثر 3 سلع تم تصديرها من حيث الكمية في نفس الفترة الزمنية.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3384 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 3354 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 14045 حاوية مكافئة.

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت على العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (برتقال وفراولة وخوخ وغيرهم)، وخضراوات (خضار مشكل وبطاطس وخرشوف وغيرهم)، وحاصلات زراعية (بصل وأرز وثوم وغيرهم)، حيث يتم تصديرهم إلى الإمارت وسنغافورة وهولندا وألمانيا وغيرهم من الدول.

الجدير بالذكر أن يوم الجمعة كان أكثر يوم في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 12 سفينة (حاويتان و10 بضائع عامة).

ويشار إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

ويوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.