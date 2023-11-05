القمح والحديد والخشب أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 76 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 77 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 246 سفينة.

ولفت المركز إلى أن الميناء استقبل 83233 طن قمح و80982 طن ذرة و6202 طن فول صويا و20075 طن فول و741 طن تفاح و3300 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضًا 60673 طن حديد و54895 طن خردة و1994 طن خشب زان و12226 طن أبلاكاش و1020 طن بضائع متنوعة.

وفي نفس السياق، استقبلت هيئة ميناء دمياط السفينة (WADI ALKARNAK) القادمة من روسيا، وعلى متنها 63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم مصر، ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وأضاف المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 55449 طن يوريا و23952 طن رمل و27214 طن ملح صب و17978 طن ملح معبأ و9290 طن جبس معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 22855 طن بضائع متنوعة و2800 طن علف و3900 طن زيت صويا و10330 طن مولاس و1488 طن كلينكر و11888 طن أسمنت معبأ و6462 طن أسمنت و25 طن معدات.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 5351 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1955 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 24267 حاوية مكافئة.

وأشار إلى أن يوم الأحد كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 14 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي أن يوم الأحد أيضا كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 20 سفينة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.