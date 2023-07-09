القمح والحديد والخشب أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 53 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 50 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة

خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 244 .

وأشار المركز إلى أن الميناء استقبل 111877 طن قمح و50199 طن ذرة و26348 طن فول صويا و4149 طن كسب فول صويا و900 طن كسب صويا و1067 طن صودا.

كما استقبل الميناء 18775 طن حديد و53299 طن خردة و7424 طن خشب زان و10479 طن أبلاكاش و6005 أطنان زيت طعام و8170 طن فول و3827 طن عدس و5000 طن بضائع متنوعة.

وعلى نفس الصعيد، استقبل الميناء السفينة (RISING LION) القادمة من روسيا وعلى متنها 63 الف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، بالإضافة إلى السفينة (SOLAR) القادمة أيضا من روسيا وعلى متنها 33000 طن قمح لصالح القطاع الخاص، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وأوضح أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 12200 طن يوريا و11256 طن رمل و44338 طن كلينكر.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 86798 طن بضائع متنوعة و5500 طن علف بنجر و11000 طن مولاس و1915 طن حديد.

وفي سياق متصل، استقبلت هيئة ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (NEO ENERGY) التي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 288 مترا وبعرض 44 مترا، حيث قامت بتحميل 49 ألف طن غاز مسال تقريبا.

وقال أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4265 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1673 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 25653 حاوية مكافئة.

ولفت المركز إلى أن يوم الأربعاء كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 15 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن يوم الأربعاء كان أيضا أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 15 سفن.