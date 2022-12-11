القمح والحديد والخشب أهم ما استقبله ميناء دمياط الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 68 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 71 سفينة حاويات وبضائع عامة.. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 244 سفينة.

ولفت المركز إلى أن الميناء استقبل 64996 طن قمح و7000 طن ذرة و901 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 275 طن و20736 طن صويا و5300 طن كسب صويا و2799 طن عدس.

كما استقبل الميناء أيضا 69385 طن حديد و31800 طن خردة و4478 طن خشب زان و34609 طن أبلاكاش و8561 طن رخام و6102 طن سلاج و10878 طن نواتج و9983 طن بضائع متنوعة.

وفي نفس السياق، استقبل ميناء دمياط خلال الفترة سالفة الذكر السفينة (WADI ALKARNAK) القادمة من فرنسا وعلى متنها 63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م، بالإضافة إلى السفينة (ALPHA MERCURY) القادمة من روسيا وعلى متنها 7400 طن قمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة علم روسيا، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح، وتأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وأضاف المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 68288 طن يوريا و23843 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 7642 طن أسمنت و15737 طن أسمنت معبأ و113663 طن بضائع متنوعة.

تجدر الإشارة إلى أن الميناء استقبل ناقلة الغاز المسال (BRITISH LISTENER) التي ترفع علم إنجلترا ويبلغ طولها 295 مترا وبعرض 46 مترا، وذلك لتقوم بتحميل 61 ألف طن غاز مسال.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3713 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2242 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 12228 حاوية مكافئة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن يوم الخميس كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 12 سفينة.