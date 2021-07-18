القمح والحديد والخشب أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي – ما عدا يوم الجمعة – نشاطًا كبيرًا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، حيث استقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتًا إلى أن الميناء تعامل مع 133 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 18265 طن حديد و7230 طن حديد صاج و49418 طن خردة و3150 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضًا 39736 طن ذرة و50154 طن قمح و17432 طن أبلاكاش و10740 طن كلوريد إيثيلين.

وفي نفس السياق، أشار المركز الإعلامي إلى أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 53900 طن فوسفات و29700 طن يوريا و23750 طن رمل.

كما قام أيضًا بتصدير 1503 أطنان نترات أمونيوم، و808 أطنان أسمنت معبأ ، و2192 طن أسمنت و1090 طن مخلفات بنجر، و140 طن مخلفات علف بنجر، و8100 طن كوارتز.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4604 حاويات مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2654 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 11971 حاوية مكافئة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (برتقال وفراولة وعنب)، وخضروات (بطاطس وخضار مشكل مجمد وملوخية وفاصوليا)، وحاصلات زراعية (ورق عنب وأرز وبطاطا وليمون ونعناع وترمس وزيتون وفول وكركديه وكراوية وأعشاب وشمر وبردقوش وبصل وسمسم وبقدونس وثوم وريحان وبرسيم حجازي وخرشوف وزعتر)، حيث يتم تصديرهم إلى هولندا وانجلترا وألمانيا ولبنان والأردن وإيطاليا وسريلانكا واليونان وسنغافورة وكرواتيا وماليزيا وباكستان والصين وفرنسا وغيرهم من الدول.

وتابع “يوم الاثنين كان أكثر الأيام في تعامل ميناء دمياط مع السفن، حيث بلغ العدد 25 سفينة، فيما كان يوم الخميس أقل الأيام بعدد 20 سفينة”.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.