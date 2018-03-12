القمح والجازولين في صدارة نشاط الموانئ

محمود محسنشهدت اليوم الموانئ نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحناتووصل وغادر 1972 راكب بموانئ البحر الأحمر فضلا عن تداول 380 شاحنة، في حين استقبل ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من القمح والذرة والجازولين وغيرهم من السلع.وفي هذه الأثناء استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.وفي ال

محمود محسن

شهدت اليوم الموانئ نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات

ووصل وغادر 1972 راكب بموانئ البحر الأحمر فضلا عن تداول 380 شاحنة، في حين استقبل ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من القمح والذرة والجازولين وغيرهم من السلع.

وفي هذه الأثناء استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.

** ميناء الإسكندرية



قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن الميناء يشهد اليوم الاثنين نشاطاً في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.

وأوضح الغندور أنه يجري تفريغ السفينة “ميكانيك بوجودن” المحملة بـ 6 آلاف طن زيت عباد الشمس قادمة من روسيا، والسفينة “الكترا” المحملة بــ 55 ألف طن قمح قادمة من روسيا، والسفينة “ديسكافرب” المحملة بـ 30 ألف طن ذرة قادمة من أوكرانيا، والسفينة “عادل وان” المحملة بـ 1052 رأس ماشية قادمة من كرواتيا .

ولفت الغندور إلى أنه يجري تفريغ أيضا السفينة “فاليدي اندلسيه” المحملة بــ 30 ألف طن جازولين قادمة من رومانيا، كما يجري تفريغ السفينة “أن سي سي” المحملة بــ 32 ألف طن سولار قادمة من روسيا.

وأضاف الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 120 سفينة، وغادرت الميناء 11 سفينة.

ووصلت 12 سفينة، وتراكي على الأرصفة 39 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 11 الف شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، وخروج 30 شاحنة قمح محملة بــ 9000 طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء ثمانيمائة وسبعة واربعون طنا منهم 409 ألف طن قمح.

ومن جانبه وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات .

** ميناء سفاجا



وعلى صعيد متصل قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 122 راكبا و 97 شاحنة و 15 سيارة.

فيما تغادر السفينة Best Adventure وعلى متنها 27 الف طن فوسفات متجهة إلى الهند وثلاث سفن اخرى وهى مسرة والحرية 2 والنوى اكسبريس، وعلى متنهم 424 راكب و 154 شاحنة و 9 سيارات.

فيما شهد الميناء أمس مغادرة السفينة THE RCOISDORA وعلى متنها 11 الف طن كوارتز متجهة الى النرويج والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 121 راكب و 10 شاحنات و 13 سيارة.

** ميناء نويبع



وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يشهد وصول وسفر 1305 ركاب وتداول 119 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 127 راكبا و 6 برادات و 4 تريلات وسيارة.

بينما شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن وهى سينا وبرنسيسة وبريدج وعلى متنهم 248 راكبا و 20 براد و7 تريلات وسيارة وباصان جيت

فيما غادرت ثلاث سفن وهى سينا وبرنسيسة وبريدج، وعلى متنهم 930 راكبا و 60 براد و22 تريلا وسيارة وباصان جيت.

** ميناء دمياط



وفي نفس السياق استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة .

وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الاعلامي أن غادر الميناء 101 سيارة نقل محملة بـ 4700 طن قمح .

وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 143428 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 33325 طنا .

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 9800 طن يوريا و 5400 طن فوسفات و 5500 طن رمل و 500 طن ألواح جبس و إعادة تصدير 1600 طن كسب فول صويا .

