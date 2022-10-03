القمح والأغنام والخشب أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 64 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 62 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الاعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 171 سفينة.

ولفت المركز إلى أن الميناء استقبل 10500 طن قمح و107360 طن ذرة و23671 أغنام حية ورأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 3813 طن و800 طن زيت طعام و23126 طن فول و19653 طن سكر و2877 طن عدس.

كما استقبل الميناء أيضا 7740 طن حديد و2500 طن ألواح حديد و18243 طن خردة و12530 طن خشب زان و11433 طن أبلاكاش و10880 طن إيثيلين و2574 طن رخام.

وفي نفس السياق، استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي السفينة (PETRA STAR) القادمة من روسيا وعلى متنها 38850 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 190 م وعرضها 30 م.

وأضاف المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 42288 طن يوريا و23817 طن ملح و11960 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 25097 طن بضائع متنوعة و430 طن كحول و4311 طن أسمنت و3741 طن كلوريد الكالسيوم و7900 طن زيت.

وعلى صعيد متصل، استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (KMARIN DIAMOND) التي ترفع علم بريطانيا ويبلغ طولها 288 مترا وبعرض 44 مترا، لتحميل شحنة تبلغ 65 الف طن من الغاز المسال، بالإضافة إلى ناقلة الغاز المسال (GOLAR CELSIUS) التي ترفع علم جزر مارشال لتحميل 61 الف طن غاز مسال.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3821 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 963 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 11409 حاوية مكافئة.

وأشار المركز إلى أن يوم الأحد كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 13 سفينة.

وأضاف المركز أن يوم الاثنين كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 15 سفينة.