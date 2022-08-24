القمح والأرز والماشية.. أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات آلاف الأطنان من السلع المختلفة، إذ وصل الميناء 58 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 64 سفينة حاويات وبضائع عامة.. وقال المركز الاعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 199 سفينة.

وأشار المركز إلى أن الميناء استقبل 94369 طن ذرة و 1188 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 326 طن و 20095 طن أرز و 63959 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضا 33681 طن حديد و 20801 طن خردة و 4751 طن خشب زان و 24307 أطنان أبلاكاش و 856 طن قطن و 320 طن معدات.

يشار إلى أن ميناء دمياط استقبل خلال الأسبوع الماضي السفينة (SEABEE) القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ1570 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة علم مالطا ويبلغ طولها 194 م وعرضها 32 م، وذلك تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح في إطار جهود الدولة لتسهيل إجراءات استقبال الشحنات واتخاذ العديد من الخطوات الاستباقية التي تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وأوضح المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 28870 طن يوريا و 5480 طن مولاس و 6400 طن ملح.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 115003 طن بضائع متنوعة و 10355 طن أسمنت و 900 طن رمل و 10200 طن جبس و 2814 طن بودرة جبس.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 5973 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1638 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 16421 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن يوم الأربعاء كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 12 سفينة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.