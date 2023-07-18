القمح والأرز والماشية أهم ما استقبله ميناء دمياط الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 86 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 86 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 249 سفينة.

ولفت إلى أن الميناء استقبل 62809 طن قمح و41837 طن ذرة و2993 طن بذرة صويا و9570 طن فول صويا و1160 طن كسب فول صويا و2897 طن كسب عباد و1667 طن صودا و1507 طن صودا معبأ و3225 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1054 طنا.

كما استقبل الميناء أيضا 1803 أطنان حديد و37114 طن خردة و5775 طن خشب زان و28419 طن أبلاكاش و4708 طن زيت طعام و58153 طن فول و10868 طن عدس و5259 طن أرز و6355 طن أرز معبأ و2934 طن أرز أبيض.

وفي سياق متصل، استقبل ميناء دمياط السفينة (WADI ALYARMOUK) القادمة من رومانيا وعلى متنها 63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية وترفع السفينة علم مصر، بالإضافة إلى السفينة (CAPTAIN ADAM 1) القادمة من اوكرانيا وعلى متنها 5454 طن قمح لصالح القطاع الخاص، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وأضاف المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 39314 طن يوريا و12629 طن رمل و31895 طن كلينكر و2950 طن كسب فول صويا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 75349 طن بضائع متنوعة و35700 طن أسمنت معبأ و200 طن مولاس و1000 طن حديد و6800 طن حديد تسليح و1800 طن نشارة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3920 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2076 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 24953 حاوية مكافئة.

وأشار إلى أن يوم الخميس كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 20 سفينة.

وأوضح أن يوم الخميس كان أيضا أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 18 سفينة.