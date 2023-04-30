القمح والأرز والماشية أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 57 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 54 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز

لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 254 سفينة.

وأشار إلى أن الميناء استقبل 46819 طن قمح و61108 طن ذرة و13159 طن زيت طعام و2839 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 820 طن و2726 طن بسلة و908 طن تفاح.

كما استقبل الميناء أيضا 18352 طن حديد و12279 طن خردة و6065 طن خشب زان و23832 طن أبلاكاش و3600 طن أرز و5236 طن أرز معبأ و7920 طن مولاس.

وفي نفس السياق، استقبل الميناء السفينة (OXANA V) القادمة من روسيا وعلى متنها 42 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وأوضح المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 16450 طن يوريا و9400 طن يوريا صب و11175 طن رمل و29520 طن كلينكر.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 51120 طن بضائع متنوعة و2175 طن حديد و3000 طن كسب صويا و1625 طن سلك معدني و677 طن بصل و18750 طن علف.

وعلى نفس الصعيد، استقبلت هيئة ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 295 مترا، حيث قامت بتحميل 61 ألف طن غاز مسال، بالإضافة إلى ناقلة الغاز المسال (GASLOG HONG KONG) التي ترفع علم برمودا، حيث قامت بتحميل 60 ألف طن غاز مسال.

وقال أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 5028 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2327 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 21160 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن يوم الأربعاء كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 12 سفينة.