القمح والأرز والخشب أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 76 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 68 سفينة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 230 سفينة.



ولفت المركز إلى أن الميناء استقبل 63370 طن قمح و26986 طن ذرة و5925 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1964 طن و12370 طن أرز و5904 طن زيت طعام.



كما استقبل الميناء أيضا 17404 طن حديد و54803 طن خردة و10322 طن خشب زان و20934 طن أبلاكاش و14069 طن ميثانول و12000 طن سلاج.

وأوضح أن ميناء دمياط استقبل خلال الأسبوع الماضي السفينة (EMMAKRIS I) القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، علاوة على السفينة (BC CALLISTO) القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ31500 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، بالإضافة إلى السفينة (FPMC B 201) القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ33000 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

يشار إلى أن الميناء استقبل خلال الأسبوع الماضي ناقلة الغاز المسال (GASLOG WINCHESTER ) التي ترفع علم بريطانيا ويبلغ طولها 290 مترا وبعرض 47 مترا، وذلك لتحميل شحنة تبلغ حوالى 65000 طن من الغاز المسال.

وأضاف المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 68259 طن يوريا و200 طن ملح و367 طن قمح و2400 طن خميرة.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 23900 طن رمل و39811 طن بضائع متنوعة و300 طن كحول و3300 طن كسب صويا و1600 طن مولاس و3000 طن أسمنت.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 5366 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1733 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 15288 حاوية مكافئة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حبوب، أرصفة خدمات بحرية، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.