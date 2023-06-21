القمح والأرز والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 98 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 91 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز

لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 268 سفينة.

ولفت المركز إلى أن الميناء استقبل 70086 طن قمح و63631 طن ذرة و12195 طن أرز معبأ و3984 طن أرز و14400 طن كسب فول صويا و11880 طن فول صويا و9008 طن فول صويا صب و21400 طن كسب صويا و2200 طن كسب عباد و3667 طن كسب عباد شمس و5842 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1921 طن.

كما استقبل الميناء أيضا 56562 طن حديد و19477 طن خردة و5805 طن خشب زان و949 طن أبلاكاش و5510 طن زيت طعام و2091 طن بسلة و1448 طن مواسير و9500 طن بضائع متنوعة و284 طن كتان و536 طن بذور كتان و12863 طن أسمنت معبأ و11799 طن فول صب.

وعلى صعيد متصل، استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي السفينة (AAI PRELUDE) القادمة من روسيا وعلى متنها 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم هونج كونج ويبلغ طولها 229 م، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وأضاف أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 48959 طن يوريا و12534 طن رمل و14836 طن كلينكر و565 طن خضروات وفاكهة.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 75183 طن بضائع متنوعة و12870 طن مولاس و6300 طن علف بنجر و14267 طن أسمنت و700 طن أسمنت معبأ.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 6453 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1931 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 28673 حاوية مكافئة.

وأشار المركز إلى أن يوم الأحد كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 18 سفينة.