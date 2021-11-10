بورصة وشركات

القمح الأوروبي يعود لأعلى مستوى في 13 عاما مع تخطيط روسيا لقيود على الصادرات

وبلغت أسعار العقود في أواخر التعاملات 290 يورو للطن، وهو أعلى سعر منذ فبراير 2008
محمد عبد السند 1:49 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21 1:49 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قفزت أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة يورونكست الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد في 13 عاما، بعد تجدد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية في أعقاب تعليقات لوزير الزراعة الروسي بشأن تحديد حصة لصادرات الحبوب وزيادة محتملة في رسوم التصدير، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت عقود قمح الطحين لأقرب استحقاق في مارس الماضي، وهي العقود التي تشهد النشاط الأكبر في بورصة يورونكست ومقرها باريس، 8.25 يورو أو 2.9 بالمئة عند التسوية إلى 289.75 يورو (335.07 دولار للطن).

اقرأ أيضا  أسهم «فايزر» تقفز 12.8% إلى 49.5 دولار بعد الإعلان عن دواء يقلل وفيات كورونا بـ90%

وبلغت أسعار العقود في أواخر التعاملات 290 يورو للطن، وهو أعلى سعر منذ فبراير 2008، وأعلى بقليل من ذروة سابقة في 13 عاما ونصف سجلتها الأسبوع الماضي.

وقال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف الأربعاء إن روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، قد تغير المعادلة التي تستخدمها لحساب الضرائب على صادرات القمح في حالة حدوث زيادة كبيرة في الأسعار بالسوق العالمية.

اقرأ أيضا  تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط تداولات محدودة

وأضاف باتروشيف: “في حالة حدوث زيادة كبيرة في الأسعار العالمية… وليكن مثلا إلى 400 دولار للطن أو أكثر، سيتم تعديل معادلة حساب رسوم التصدير بالزيادة”.

وذكر الوزير أيضا أن روسيا تعتزم تحديد حصة لصادرات الحبوب في النصف الأول من 2022، بما يشمل الحصة المحددة للقمح، لتأمين المعروض المحلي.

وتسعى روسيا لكبح ارتفاع الأسعار محليا غير أن تدخلها في صادرات الحبوب تسبب في اضطراب سوق القمح التي تعاني بالفعل من تراجع المعروض في دول مصدرة رئيسية أخرى

اقرأ أيضا  مؤشرات البورصة تكتسي بالأخضر في مستهل التعاملات بدعم مشتريات عربية وصعود القياديات
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد عبد السند

ملف الكاتب محمد عبد السند

اقرأ أيضاً

محمد فريد : مستمرون في عملية الإصلاح لمصلحة كل المؤسسات في البورصة (فيديو)

محمد مجدي 10:43 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء مع تقييم بيانات التضخم

أيمن عزام 9:49 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

المراغي : قرارات الحكومة لدعم البورصة فرصة لتصحيح مسار السوق والتوقيت مهم

مصطفى طلعت 9:23 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

عمليات «جني الأرباح» تفرض هيمنتها على الأسهم القيادية بالبورصة المصرية

أسماء السيد 8:59 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

قرار بخفض الضريبة على أرباح الطروحات الجديدة في البورصة بنسبة 50% أول عامين

صفية حمدي 8:40 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

الحكومة تقرر خصم جميع مصاريف التداول في البورصة وحفظ الأسهم من الوعاء الضريبي

صفية حمدي 8:27 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21