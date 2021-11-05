رياضة

القمة 123.. الأهلي والزمالك الليلة في مباراة نارية

في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز
هاني جميعي 2:55 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21 2:55 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21

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جماهير الكرة المصرية على موعد مع وجبة دسمة الليلة إذ يلتقي الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، باستاد القاهرة الدولي، في القمة 123 بين الفريقين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام المباراة في الثامنة مساء اليوم الجمعة وسط ترقب من جمهور الفريقين لنتيجة اللقاء خاصة وأن مباريات الفريقين تحمل طابع الندية والإثارة.

الأهلي بدأ بطولة الدوري بتحقيق فوز مستحق على الإسماعيلي برباعية فى مباراة تألق فيها بيرسي تاو صفقة الفريق الجديدة.. وتغلب الزمالك على إنبي بنتيجة 2-0.

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 وفى الجولة الثانية فاز الأهلي على البنك بهدف واحد، فيما تغلب الزمالك على طلائع الجيش بهدفين أيضاً.

القنوات الناقلة

وتنقل قنوات “أون تايم سبورت” مباراة الأهلي والزمالك، في الثامنة من مساء الجمعة باستاد القاهرة الدولي، حيث أنها المالكة حصريا لحقوق بث مباريات الدوري الممتاز.

الأهلي يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، ويتساوى معه الزمالك وبيراميدز، لكنه يتفوق بفارق الأهداف عن الفريقين.

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واسندت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، لقاء القمة بين الأهلي والزمالك للحكم محمد عادل رسميًا.. ويعاونه كل من أحمد حسام ويوسف البساطي، على أن يتولى أمين عمر مهمة الحكم الرابع.

ويدير أحمد الغندور تقنية الفيديو ويعاونه كل من عبد العزيز السيد وسامي هلهل.

وكان محمد عادل، قد أدار مباراة للأهلي خلال الموسم الجاري وكانت ضد الإسماعيلي وفاز فيها المارد الأحمر برباعية دون رد، فيما لم يدر أي لقاء للزمالك في الموسم الجاري.

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني على الملامح الرئيسية وهو محمد الشناوي وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمد شريف.

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كما استقر باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على ملامح التشكيل وهو محمد أبو جبل في حراسة المرمي، ومحمد عبدالشافي ومحمود علاء وحمدي الونش وحمزة المثلوثي في الدفاع، وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد السيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وسيف الجزيري.

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بقلم هاني جميعي

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