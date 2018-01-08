القمة 115.. شجاعة إيهاب جلال تتحدى تفوق البدري

على المصرى: بعيدا عن صراع اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، سيكون هناك صراع آخر خارج الخطوط، خلال لقاء قمة الكرة المصرية، الذى يجمع الزمالك بضيفه الأهلى، فى السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن لقاءات الأسبوع السابع…

على المصرى:

بعيدا عن صراع اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، سيكون هناك صراع آخر خارج الخطوط، خلال لقاء قمة الكرة المصرية، الذى يجمع الزمالك بضيفه الأهلى، فى السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن لقاءات الأسبوع السابع عشر من الدورى المصرى الممتاز، وختام الدور الأول من المسابقة.

وسيدخل إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لنادى الزمالك، فى تحدى صعب مع نظيره فى الأهلى حسام البدرى، خاصة أن الأخير يتفوق بصورة كبيرة، وتؤكد الأرقام أن إيهاب جلال لا يعرف طعم الفوز على حسام البدري، فقد تقابلا 3 مرات، فاز البدري مرتين وتعادلا في مناسبة واحدة فقط.

وبدأت المواجهات حين كان جلال مدرباً للمقاصة يوم 4 ديسمبر 2016، وفاز الأهلي بهدف عبد الله السعيد من ضربة جزاء أثارت جدلاً واسعاً بعد لمسة يد ضد حسين الشحات، وتعادل الفريقين يوم 29 مايو 2017، بهدفين لكل منهما بعدما سجل للأهلى النيجيري جونيور أجاي ووليد سليمان، بينما أحرز للمقاصة أحمد الشيخ والغاني جون أنطوي.

وفاز البدري في آخر لقاء ضد جلال، وكان الأخير مدرباً لإنبي يوم 2 ديسمبر الماضي، وفاز برباعية مقابل هدف واحد، وسجل للأهلي سعد سمير والنيجيري جونيور أجاي والمغربي وليد أزارو وأحمد الشيخ، وأحرز لإنبي صلاح محسن.

وفى تقابل إيهاب جلال مع الأهلي 7 مرات مع فريقي مصر المقاصة وإنبي، فاز في مرة وتعادل مرة وخسر في 5 مواجهات، حيث خسر في موسم 2014 – 2015، ذهاباً وإياباً مع المقاصة بهدف دون رد وبهدفين نظيفين.

وفي موسم 2015 – 2016، فاز المقاصة بهدف أحمد سامي وخسر بهدفين مقابل هدف، وفي موسم 2016 – 2017 خسر المقاصة بهدف ثم تعادلا بهدفين لكل منهما، وفي الدوري الممتاز بالموسم الحالي، خسر إيهاب جلال مع إنبي بنتيجة 4-1.