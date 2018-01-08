القمة 115.. رقم قياسى ينتظر حسام عاشور

ينتظر حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، رقما قياسيا جديدا، فى حال مشاركته فى قمة الكرة المصرية، التى ستقام فى السابعة والنصف مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن لقاءات الجولة السابعة عشرة للدوري المصري الممتاز.

ويتربع “عاشور” على عرش اللاعبين الأكثر مشاركة في تاريخ لقاءات القمة، برصيد 36 مباراة، وهو أكثر لاعب في تاريخ الفريقين ظهورًا في القمة منذ أول لقاء له عام 2003، الذي انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف.

ويحل في المركز الثاني حارس الزمالك السابق عبد الواحد السيد، الذي شارك في 27 مباراة أمام الأهلي منذ مشاركته لأول مرة عام 1999، ويعد أسامة عرابي، نجم الأهلي الأسبق والمدير الفني الحالي لفريق طنطا، ثاني أكثر لاعب في القلعة الحمراء مشاركة في لقاءات القمة برصيد 25 مباراة، فيما يعد هشام يكن، مدافع الزمالك الأسبق ثاني أكثر لاعب دافع عن ألوان فريقه في مبارياته ضد الأهلي بعد أن لعب 20 مباراة قمة.