القمة 115.. تشكيل هجومى للأهلى فى مواجهة الزمالك

علي المصري كشف حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق، لمواجهة الزمالك، المقرر لها السابعة مساء اليوم، الاثنين، ضمن الجولة الـ17 بمسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع:…

علي المصري





كشف حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق، لمواجهة الزمالك، المقرر لها السابعة مساء اليوم، الاثنين، ضمن الجولة الـ17 بمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، وأيمن أشرف، ورامي ربيعة، وأحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور، وعمرو السولية، وعبدالله السعيد، ومؤمن زكريا، ووليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو.

ويجلس على دكة البدلاء: أحمد عادل عبدالمنعم وسعد سمير وجونيور أجايي وإسلام محارب ومروان محسن ومحمد هاني وأحمد حمدي.