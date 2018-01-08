القمة 115.. الشناوي يعد جماهير اﻷهلي بالحفاظ علي الدوري

علي المصري أعرب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على الزمالك، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الاثنين، ضمن الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز.…

علي المصري

أعرب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على الزمالك، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الاثنين، ضمن الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال الشناوي، إن جميع لاعبي الفريق كانوا على قدر المسؤولية، وقدموا أداءً جيدًا خلال المباراة

ولفت إلى أن القادم سيكون أفضل، والفريق سيتطور للأفضل في الفترة المقبلة.

وعن ركلة الجزاء، التي نجح في التصدي لها، أوضح الشناوي أنه كان على علم بالزاوية التي يسدد فيها باسم مرسي، مهاجم الزمالك، لافتًا إلى أن التوفيق كان حليفه في التصدي للركلة.

وأكد الحارس، في نهاية تصريحاته، أن الفريق سيبذل أقصى ما في وسعه، للتتويج بلقب الدوري هذا الموسم وإسعاد الجماهير.

