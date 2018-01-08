القمة 115.. الزمالك لفوز غائب من 10 سنوات والأهلي لتكريس العقدة

على المصري: يستضيف استاد القاهرة الدولي بعد طول غياب، قمة الكرة المصرية بين الزمالك صاحب الأرض وضيفه الأهلي، فى السابعة من مساء اليوم الاثنين، ضمن لقاءات المرحلة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ويدير المباراة طاقم حكام إيطالي بقيادة ديفيد ماسا "37 عاماً". وينتظر الجميع مباراة القم

على المصري:

يستضيف استاد القاهرة الدولي بعد طول غياب، قمة الكرة المصرية بين الزمالك صاحب الأرض وضيفه الأهلي، فى السابعة من مساء اليوم الاثنين، ضمن لقاءات المرحلة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ويدير المباراة طاقم حكام إيطالي بقيادة ديفيد ماسا “37 عاماً”.

وينتظر الجميع مباراة القمة المرتقبة بالإضافة لعشاق الفريقين في مصر والعالم العربي، كحدث كروي هام دائماً ما يلتف حوله الجميع، ويقام في ذهاب الموسم الحالي فى ظروف مختلفة ستضفي عليه بالتأكيد مزيداً من الإثارة والندية، أبرزها أنها تعود إلى بيتها، فللمرة الأولى منذ سبتمبر عام 2014، يلتقي الفريقان في القاهرة، علماً بأنها المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي يحتضن فيها “صرح مصر الرياضى العظيم” استاد القاهرة المواجهة الكبرى، وهو يعد الملعب الرسمي للناديين وللمنتخب المصري.

أحداث كثيرة سبقت المباراة، بين الزمالك صاحب الأرض والأهلي، أبرزها إقالة مجلس القلعة البيضاء، للصربى نيبوشا يوفوفيتش، يوم الأربعاء الماضي، وتعيين المصري إيهاب جلال المدير الفنى لإنبي، والذي يأمل في أن يحقق إنطلاقة قوية مع الفريق، تمثل له دفعة هامة في مشواره مع أبناء ميت عقبة.

ويتواجد الزمالك في وضع لا يحسد عليه، وتوجه انتقادات كثيرة للاعبيه، بعد أن أصبح في المركز الرابع برصيد 28 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي “الثاني”، والذى يمتلك مباراة مؤجلة مع المقاولون العرب، و9 نقاط عن الإسماعيلي صاحب الصدارة، حيث الفريق 16 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 4 وخسر أربع مباريات أمام كل من سموحة ومصر للمقاصة والإسماعيلي والجيش، وأحرز الفريق حتى الآن 21 هدفاً ودخل مرماه 13.

ويترقب الجميع الطفرة المنتظرة لإيهاب جلال مع الزمالك، الذي يعاني تراجعاً واضحاً في نتائجه بمسابقة الدوري، أدى في النهاية للإطاحة بالمدرب المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش، الذي رحل عقب الهزيمة أمام طلائع الجيش.

وينتظر الزملكاوية إعادة ترتيب الأوراق بلمسات إيهاب جلال، وطريقته التي تقوم على التمريرات السريعة والاندفاع الهجومي وسط توقعات بعودة بعض الغائبين عن التشكيلة للحسابات، مثل النيجيري معروف يوسف وأحمد داودا ومحمد إبراهيم.

ويترقب جمهور الزمالك إنهاء عقدة الدوري، وإلحاق الهزيمة الأولى بالأهلي في مسابقة الدوري بعد غياب طويل دام 11 عاماً عن الفوز بلقاء القمة في الدوري، رغم التفوق في بطولة الكأس وحصد كأس السوبر من أنياب الأهلي.

فى المقابل، تمثل المباراة الكثير للأهلي، ليس فقط كونها تعد بطولة خاصة أمام غريمه التقليدي، بل أيضاً لأن الفوز بها سيجعله يصعد إلى الصدارة لأول مرة منذ بداية النسخة الحالية من البطولة، إذ خاض الفريق حتى الآن 15 مباراة، جمع منها 36 نقطة، بعد أن فاز في 11 مباراة وتعادل في 3 وخسر مباراة واحدة، وهو يتأخر بفارق نقطة واحدة فقط خلف الإسماعيلي، ويعد الأقوى دفاعاً وهجوما في المسابقة حتى الآن، إذ سجل 33 هدفاً، ودخل مرماه 10 فقط.

وبدأ الأهلي، في استعادة مستواه العالي في الفترة الأخيرة، وتفوق على بتروجيت والنصر في آخر جولتين، بعدما سجل سبعة أهداف ودون أن تهتز شباكه، وسيستعيد صانع اللعب المخضرم عبد الله السعيد، بعد غيابه عن لقاء النصر، وإن كان بديله الشاب أحمد حمدي ظهر بشكل رائع، كما تعافى الثنائي حسام عاشور وسعد سمير، وباتا جاهزين لخوض اللقاء.

ولن تكون الغيابات مؤثرة على الأهلي في ظل إصابة وحيدة لمحمد نجيب، مقابل إبعاد فني لبعض النجوم بقرار البدري مثل صالح جمعة وشريف إكرامي حارس المرمى وأحمد حمودي وعمرو بركات، بينما تبدو أوراق الفريق الأحمر جاهزة بوجود الهداف المغربي وليد أزارو، والنيجيري جونيور أجاي، بجانب المخضرم وليد سليمان.

ووافق الأهلي على رحيل لاعبه مؤمن زكريا، المحظوظ بالتسجيل في شباك الزمالك، إلى صفوف الأهلي السعودي على سبيل الإعارة، لكن ذكرت تقارير أن الاتفاق يتضمن مشاركة اللاعب في لقاء القمة، وكذلك في مباراة كأس السوبر المصرية أمام المصري البورسعيدي، يوم الجمعة المقبل قبل الانتقال إلى جدة لبدء المشوار مع فريقه الجديد.

وتعرض حسام البدري المدير الفنى للأهلي، لانتقادات بعد الموافقة على إعارة زكريا وأحمد الشيخ، هداف الدوري المصري في الموسم الماضي، وعماد متعب دون ضم أي بديل، ويدرك البدري جيدًا أن الفوز على الغريم وانتزاع صدارة الدوري لأول مرة هذا الموسم، سيخفف من الضغوط المفروضة عليه في الأيام الأخيرة، وستجعله يسير بثبات نحو الاحتفاظ باللقب.

وبالتالي ستكون القمة 115 بين قطبي الكرة المصرية، بمثابة الفرصة الأولى لإيهاب جلال لإثبات جدارته بقيادة الزمالك وتوصيل رسالة اطمئنان لجماهيره، وكذلك أول فرصة سانحة للأهلي للقفز على صدارة جدول الترتيب للمرة الأولى هذا الموسم في إطار سعيه للاحتفاط باللقب للموسم الثالث على التوالي، كما أنها آخر فرصة للزمالك للدخول في المنافسة على الدوري هذا الموسم، إذا ألحق الهزيمة الأولى بمنافسه التقليدي في المسابقة منذ عام 2007.