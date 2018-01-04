القمة تخطف الأضواء من لقاءات الأسبوع 17 للدورى

على المصرى تستحوذ مباراة القمة التى تجمع الزمالك بغريمه التقليدى الأهلى، التى ستقام فى السابعة من مساء الإثنين المقبل، ويستضيفها ستاد القاهرة الدولى بعد غياب، على عقول وتفكير مشاهدى الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، وستخطف الأضواء من بقية لقاءات الجولة السابعة عشرة من المسابقة، التى تقام على مدار



على المصرى

تستحوذ مباراة القمة التى تجمع الزمالك بغريمه التقليدى الأهلى، التى ستقام فى السابعة من مساء الإثنين المقبل، ويستضيفها ستاد القاهرة الدولى بعد غياب، على عقول وتفكير مشاهدى الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، وستخطف الأضواء من بقية لقاءات الجولة السابعة عشرة من المسابقة، التى تقام على مدار 4 أيام، والتى تنهى الدور الأول من المسابقة.

ويتصدر الإسماعيلي الترتيب برصيد 37 نقطة من 16 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن الأهلي “حامل اللقب” الذي خاض 15 مباراة فقط، ويتبقى له مباراة مؤجلة مع المقاولون العرب، ستقام الشهر المقبل، و7 نقاط عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الثالث.

وتنطلق الجولة الأخيرة من الدور الأول، اليوم الخميس بمباراتين، حيث يحل الاتحاد السكندرى ضيفا على الرجاء، فى الثالثة إلا الربع عصرا، على ستاد الإسكندرية، ويلتقى مصر المقاصة مع المقاولون العرب، فى الخامسة مساء، على ستاد بتروسبورت.

وتقام غدا الجمعة، أربعة لقاءات، حيث يلتقى طنطا مع إنبى، فى الثالثة إلا ربع عصرا، على ستاد طنطا، وتقام مباراتين فى الخامسة مساء، حيث يلعب سموحة مع المصرى على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، وبتروجيت مع الإنتاج الحربى، على ستاد السويس الجديد، ويحل الداخلية ضيفا على وادى دجلة فى السابعة والنصف مساء، على ستاد الدفاع الجوى.

ويلتقى طلائع الجيش مع الأسيوطى سبورت، فى السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد الدفاع الجوى، ويحل الإسماعيلى ضيفا ثقيلا على النصر، فى الثامنة مساء، على ستاد القاهرة الدولى، فى بداية مشوار الدراويش مع مدربه الجديد أبو طالب العيسوي، الذى حل بديلا للفرنسي سباستيان ديسابر، الذي رحل بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي من أجل قيادة منتخب أوغندا.

