القمة المصرية القبرصية اليونانية: تصور كامل لمواجهة الهجرة غير الشرعية

رئيس وزراء اليونان: مصر هدف استثماري مهم لنا ومباحثات لمد شبكة الكهرباء الرئيس القبرصي: ندعم تطويد علاقات القاهرة مع الاتحاد الاوروبي المال – خاص: انطلقت القمة المصرية القبرصية اليونانية اليوم الثلاثاء، بحضور زعماء الدول الثلاث بقبرص. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في

رئيس وزراء اليونان: مصر هدف استثماري مهم لنا ومباحثات لمد شبكة الكهرباء

الرئيس القبرصي: ندعم تطويد علاقات القاهرة مع الاتحاد الاوروبي

المال – خاص:

انطلقت القمة المصرية القبرصية اليونانية اليوم الثلاثاء، بحضور زعماء الدول الثلاث بقبرص.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي، إن تلك القمة تأتي في إطار آلية التعاون الثلاثي التي بدأت بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، حتى تحولت منذ انطلاقها بالقاهرة نوفمبر 2014 ، إلى أحد أركان الحفاظ على الامن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط .

وأكد الرئيس أن مصر وقبرص واليونان تلتزم ببذل كافة الجهود الممكن لمحاولة اعادة الامن والاستقرار لمنطقة الشرق المتوسط.

وقال إن القضية القبرصية والفلسطينية في صدارة مباحثات القمة، بجانب النقاش حول سبل التصدي لازمة الهجرة غير الشرعية من خلال تصور كامل يعالج تلك الأزمة من النواحي الاقتصادية والاجتماعي بجانب المواجهة الأمنية.

بدوره أكد رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، أن المباحثات ركزت أيضا على سبل التعاون في مجال الطاقة.

وأشار إلى أن هذا القطاع مهم جدا للدول الثلاث خاصة ما يتعلق بمشروعات نقل الغاز والاكتشافات الجديدة بمنطقة شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى مباحثات لمد الشبكة الكهربائية بين مصر واليونان وقبرص.

وشدد تسيبراس على أن مصر ستصبح هدف استثماري مهم لليونانيين، كما أنها تتمع بفرص واعدة فيما يخص الطاقة الجديدة والمتجددة.

وذكر أنه تم الاتفاق على إقامة مركز للابداع والتكنولوجيا في القاهرة، على أن يكون له أفرلاع في اليونان وقبرص بعد ذلك ، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم في مجال السياحة البحرية، وأخرى لحماية الآثار لاسيما وأن حضارات الدول الثلاث من أعرق حضارات البشرية.

وشكر تسيبراس الرئيس السيسي على جهود في المصالحة الفلسطينية الفلسطينية ، وسعيه للتوصل إلى اتفاق سلام يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

من جهته قال الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس إنه يشكر الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان على دعمهما فيما يخص الأزمة القبرصية مع تركيا

وشدد على أن بلاده مع اليونان تساند ضرورة توطيد علاقات مصر مع الاتحاد الاوروبي وشدد على أن مصر شريك استراتيجي مهم لأوروبا في عدة مجالات.

وتلك هي القمة الخامسة بين زعماء الدول الثلاث منذ نوفمبر 2014.

