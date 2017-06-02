سيـــاســة

القمة المصرية الأوروجوانية تتصدر عناوين صحف اليوم

المال - خاص تقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وجاء فيها: الأهرام * السيسي: إعلاء مبدأ المواطنة ومصر ستظل نموذجًا للتعايش السلمي. * رئيس الوزراء يرحب بفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أمريكا اللاتينية. * عبد العال خلال استقباله رئيس أوروجواي: نسعى لتعزيز التعاون ال
10:22 ص, الجمعة, 2 يونيو 17 10:22 ص, الجمعة, 2 يونيو 17

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المال – خاص

تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وجاء فيها:

الأهرام

* السيسي: إعلاء مبدأ المواطنة ومصر ستظل نموذجًا للتعايش السلمي.

* رئيس الوزراء يرحب بفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أمريكا اللاتينية.

* عبد العال خلال استقباله رئيس أوروجواي: نسعى لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في جميع المجالات.

* رئيس أوروجواي في لقائه الإمام الأكبر: نقدر دور الأزهر في ترسيخ ثقافة التعايش السلمي.

* الحكومة تستعد لتقديم تقرير للرئيس حول إزالة التعديات.

* قانونيون وسياسيون يطالبون بتغليظ عقوبة الاعتداء على أراضي الدولة.

* الأحزاب تنعي شهداء الواحات ومطالب بتطوير مواجهة الإرهاب.

* عبد الغفار: مصر تمتلك باحثين متميزين في الطاقة والنانو تكنولوجي.

* فعاليات “رواق الأزهر” تنطلق من مركز شباب الجزيرة.

* 100 مليون جنيه لتغطية مكافآت نهاية خدمة الصحفيين.

* بدء صرف المعاشات بالبريد والبنوك.

* نصر تبحث أجندة اللجنة العليا المصرية العراقية.

* الشرقاوي يدرس تمويل قطاع الأعمال العام.

* وزير المالية في الحوار بين مصر والإتحاد الأوروبي: نتطلع لتعميق العلاقات الإقتصادية مع أوروبا وزيادة الصادرات إلى 40 مليار دولار.

* السويدي: شركة التمويل خطوة لتشغيل المصانع المتعثرة.

* منصور: قانون سلامة الغذاء يدعم التصدير.

* 500 مليون دولار قرضًا من البنك الدولي لتنمية الصعيد.

* النيابة تأمر بسرعة القبض على الضابط قاتل طفل “الحصري”.

* ضبط ربع طن بانجو بحوزة 3 تجار مخدرات.

* إحباط محاولة بيع 348 قطعة أثرية بالشرقية.

* صاحب مخبز يستولي على 16 طن دقيق مدعم.

* عبدالعزيز: التصديق على القانون الجديد دفع الرياضة المصرية لآفاق جديدة.

* هشام حطب: الديمقراطية الشعار القادم.. ومحكمة خاصة للمنازعات الرياضية.

* الدفاع الحسني المغربي يوافق على بيع مهاجمه (أزارو) للأهلي مقابل مليون و400 ألف دولار.

* سموحة ينهي استعداداته لمواجهة الهلال الأبيض السوداني بالكونفيدرالية.

 

الأخبار

* قمة مصرية أوروجوانية بالإتحادية.. السيسي: ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتسوية أزمات المنطقة ومكافحة الإرهاب.. فاسكويز: حريصون على تعزيز علاقاتنا مع أفريقيا من خلال القاهرة.

* إسماعيل والطيب وأبوالغيط يستقبلون رئيس أوروجواي.. فاسكويز يشيد بدور الأزهر في ترسيخ ثقافة التعايش.

* رئيس الوزراء: الأولوية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. برنامج رفع دعم الطاقة مستمر.. وليس لدينا بديل عنه حاليًا.

‎* حجازي يبحث وقائد قيادة حلف شمال الأطلنطي التعاون العسكري.

* د. مختار جمعة وزير الأوقاف لـ”الأخبار”: حادث المنيا أدمى قلوب كل المصريين.. وللصبر حدود.. ضربات الجيش للدواعش “واجبة” وفخر لكل وطني شريف.

* مطالبات برلمانية للتعامل بقوة مع الدول المحرضة على الإرهاب.

* نواب يطالبون بسرعة إصدار قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب.

* استشهاد 3 ضباط وجندي خلال المداهمات بالواحات.. القوات الجوية تدمر عربتين يقودهما تكفيريان.

* رئيس العربية للتصنيع يستقبل وزير الدفاع الكاميروني.. الفريق عبدالعزيز: حريصون على التعاون مع دول إفريقيا.

* وزير المالية: 3 مليارات دولار حصيلة الطرح الإضافي للسندات الدولية.. لا نية لرفع عائد شهادات قناة السويس الآن.. والأولوية للسيطرة على التضخم.

* رئيس الوزراء: الاستفادة من الأراضي المستردة.. إسماعيل يلتقي 7 محافظين لمتابعة إزالة التعديات.

* إزالة 42٪ من التعديات مع انتهاء مهلة استعادة “حق الشعب”.. استرداد 700 ألف فدان أراض زراعية.. و400 مليون متر من أراضي البناء.

* الأجهزة المحلية تحدد مصير أراضي الدولة المستردة.. محافظ السويس: الاستفادة منها في مشروعات التنمية.. المنوفية: عودتها للهيئات صاحبة الولاية.

* وزير البترول: الإصلاحات الإقتصادية تدعم جذب الاستثمارات في مجال الطاقة.

* الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء: “توشكى” يملك أكبر محطة رفع مياه في العالم.. 6 محطات رئيسية على ترعة السلام لزراعة 420 ألف فدان.

* أنفاق الإسماعيلية تتجاوز المجرى الملاحي الأول.

* اكتشاف 10 مقابر أثرية غرب أسوان.

* برج الأزاريطة المائل!.. انهار العقار المجاور له فأدى لتصدعه.. وطوارئ لإزالته.. سلطان للشريف: وفرنا أماكن لتسكين المتضررين.

* الإعدام لمغتصب طفلة البامبرز بعد موافقة المفتي.

 

الجمهورية

* الرئيس خلال استقباله وفد أساقفة الكنائس الرسولية بأستراليا ونيوزيلندا: مصر ستظل نموذجًا للتعايش السلمي.. إعلاء مبدأ المواطنة وترسيخ التعددية وقبول الآخر.

* الرئيس يصدق على قانوني الاستثمار والرياضة.

* شيخ الأزهر يوقف إعلان تلوث المياه “المسيء”.

* إسماعيل: مواصلة فتح ملف التعديات.. وسرعة البت في طلبات التقنين.

* القائد الأعلى لعمليات الناتو لوزير الخارجية: ندعم مصر في معركتها ضد الإرهاب.

* الخارجية.. تعلق على بعض الأطراف الدولية: قانون “الجمعيات الأهلية” مطابق للدستور.. ويحقق المصلحة العامة.

* لأول مرة بحضور 592 ألف طالب و82 ألف مراقب.. إنطلاق ماراثون “بوكليت” الثانوية العامة خلال 48 ساعة.

* “الأعلى للإعلام” يؤكد أهمية عودة الدولة إلى الإنتاج الدرامي.

* وزير المالية: نجاح طرح السندات المصرية يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في برنامج الإصلاح.

* محافظ “المركزي”: ربط البنوك المصرية بدول الكوميسا لتسهيل التبادل التجاري.

* مميش: الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا بالمنطقة الإقتصادية للقناة لتحقيق إضافة قوية للإقتصاد.

* عبدالعاطي بعد رئاسته لجنة إيراد النهر.. فيضان النيل متوسط.. السيناريوهات جاهزة.

* مدبولي: تنفيذ 10 آلاف وحدة إسكان إجتماعي في 15 مايو.. وطرح 4 آلاف وحدة.. خلال أيام.

* شاكر يناقش في فيينا الدعم الدولي للبرنامج المصري السلمي.. تعزيز القدرات الوطنية.. معامل للإشعاع.. زيادة إنتاجية الزراعة والمستوى الطبي.

* بقيمة 3 مليارات جنيه.. بينها السكر والزيت.. التموين تصرف الدعم السلعي لـ 70 مليون مواطن بالبطاقات التموينية.

* اللحوم الحمراء تزين موائد البسطاء بعد بيع المجمدة بـ 60 جنيهًا.

* 59 سفينة عبرت القناة بحمولة 6.3 مليون طن.

* في سهرة كروية رمضانية ببرج العرب.. الزمالك يرتدي الثوب الإفريقي أمام إتحاد العاصمة الجزائري.. البرتغالي طمعان في النقاط الثلاث.. وعينه على الصدارة.

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