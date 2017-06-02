القمة المصرية الأوروجوانية تتصدر عناوين صحف اليوم

المال - خاص تقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وجاء فيها: الأهرام * السيسي: إعلاء مبدأ المواطنة ومصر ستظل نموذجًا للتعايش السلمي. * رئيس الوزراء يرحب بفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أمريكا اللاتينية. * عبد العال خلال استقباله رئيس أوروجواي: نسعى لتعزيز التعاون ال



المال – خاص تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وجاء فيها: الأهرام * السيسي: إعلاء مبدأ المواطنة ومصر ستظل نموذجًا للتعايش السلمي. * رئيس الوزراء يرحب بفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أمريكا اللاتينية. * عبد العال خلال استقباله رئيس أوروجواي: نسعى لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في جميع المجالات. * رئيس أوروجواي في لقائه الإمام الأكبر: نقدر دور الأزهر في ترسيخ ثقافة التعايش السلمي. * الحكومة تستعد لتقديم تقرير للرئيس حول إزالة التعديات. * قانونيون وسياسيون يطالبون بتغليظ عقوبة الاعتداء على أراضي الدولة. * الأحزاب تنعي شهداء الواحات ومطالب بتطوير مواجهة الإرهاب. * عبد الغفار: مصر تمتلك باحثين متميزين في الطاقة والنانو تكنولوجي. * فعاليات “رواق الأزهر” تنطلق من مركز شباب الجزيرة. * 100 مليون جنيه لتغطية مكافآت نهاية خدمة الصحفيين. * بدء صرف المعاشات بالبريد والبنوك. * نصر تبحث أجندة اللجنة العليا المصرية العراقية. * الشرقاوي يدرس تمويل قطاع الأعمال العام. * وزير المالية في الحوار بين مصر والإتحاد الأوروبي: نتطلع لتعميق العلاقات الإقتصادية مع أوروبا وزيادة الصادرات إلى 40 مليار دولار. * السويدي: شركة التمويل خطوة لتشغيل المصانع المتعثرة. * منصور: قانون سلامة الغذاء يدعم التصدير. * 500 مليون دولار قرضًا من البنك الدولي لتنمية الصعيد. * النيابة تأمر بسرعة القبض على الضابط قاتل طفل “الحصري”. * ضبط ربع طن بانجو بحوزة 3 تجار مخدرات. * إحباط محاولة بيع 348 قطعة أثرية بالشرقية. * صاحب مخبز يستولي على 16 طن دقيق مدعم. * عبدالعزيز: التصديق على القانون الجديد دفع الرياضة المصرية لآفاق جديدة. * هشام حطب: الديمقراطية الشعار القادم.. ومحكمة خاصة للمنازعات الرياضية. * الدفاع الحسني المغربي يوافق على بيع مهاجمه (أزارو) للأهلي مقابل مليون و400 ألف دولار. * سموحة ينهي استعداداته لمواجهة الهلال الأبيض السوداني بالكونفيدرالية. الأخبار * قمة مصرية أوروجوانية بالإتحادية.. السيسي: ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتسوية أزمات المنطقة ومكافحة الإرهاب.. فاسكويز: حريصون على تعزيز علاقاتنا مع أفريقيا من خلال القاهرة. * إسماعيل والطيب وأبوالغيط يستقبلون رئيس أوروجواي.. فاسكويز يشيد بدور الأزهر في ترسيخ ثقافة التعايش. * رئيس الوزراء: الأولوية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. برنامج رفع دعم الطاقة مستمر.. وليس لدينا بديل عنه حاليًا. ‎* حجازي يبحث وقائد قيادة حلف شمال الأطلنطي التعاون العسكري. * د. مختار جمعة وزير الأوقاف لـ”الأخبار”: حادث المنيا أدمى قلوب كل المصريين.. وللصبر حدود.. ضربات الجيش للدواعش “واجبة” وفخر لكل وطني شريف. * مطالبات برلمانية للتعامل بقوة مع الدول المحرضة على الإرهاب. * نواب يطالبون بسرعة إصدار قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب. * استشهاد 3 ضباط وجندي خلال المداهمات بالواحات.. القوات الجوية تدمر عربتين يقودهما تكفيريان. * رئيس العربية للتصنيع يستقبل وزير الدفاع الكاميروني.. الفريق عبدالعزيز: حريصون على التعاون مع دول إفريقيا. * وزير المالية: 3 مليارات دولار حصيلة الطرح الإضافي للسندات الدولية.. لا نية لرفع عائد شهادات قناة السويس الآن.. والأولوية للسيطرة على التضخم. * رئيس الوزراء: الاستفادة من الأراضي المستردة.. إسماعيل يلتقي 7 محافظين لمتابعة إزالة التعديات. * إزالة 42٪ من التعديات مع انتهاء مهلة استعادة “حق الشعب”.. استرداد 700 ألف فدان أراض زراعية.. و400 مليون متر من أراضي البناء. * الأجهزة المحلية تحدد مصير أراضي الدولة المستردة.. محافظ السويس: الاستفادة منها في مشروعات التنمية.. المنوفية: عودتها للهيئات صاحبة الولاية. * وزير البترول: الإصلاحات الإقتصادية تدعم جذب الاستثمارات في مجال الطاقة. * الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء: “توشكى” يملك أكبر محطة رفع مياه في العالم.. 6 محطات رئيسية على ترعة السلام لزراعة 420 ألف فدان. * أنفاق الإسماعيلية تتجاوز المجرى الملاحي الأول. * اكتشاف 10 مقابر أثرية غرب أسوان. * برج الأزاريطة المائل!.. انهار العقار المجاور له فأدى لتصدعه.. وطوارئ لإزالته.. سلطان للشريف: وفرنا أماكن لتسكين المتضررين. * الإعدام لمغتصب طفلة البامبرز بعد موافقة المفتي. الجمهورية * الرئيس خلال استقباله وفد أساقفة الكنائس الرسولية بأستراليا ونيوزيلندا: مصر ستظل نموذجًا للتعايش السلمي.. إعلاء مبدأ المواطنة وترسيخ التعددية وقبول الآخر. * الرئيس يصدق على قانوني الاستثمار والرياضة. * شيخ الأزهر يوقف إعلان تلوث المياه “المسيء”. * إسماعيل: مواصلة فتح ملف التعديات.. وسرعة البت في طلبات التقنين. * القائد الأعلى لعمليات الناتو لوزير الخارجية: ندعم مصر في معركتها ضد الإرهاب. * الخارجية.. تعلق على بعض الأطراف الدولية: قانون “الجمعيات الأهلية” مطابق للدستور.. ويحقق المصلحة العامة. * لأول مرة بحضور 592 ألف طالب و82 ألف مراقب.. إنطلاق ماراثون “بوكليت” الثانوية العامة خلال 48 ساعة. * “الأعلى للإعلام” يؤكد أهمية عودة الدولة إلى الإنتاج الدرامي. * وزير المالية: نجاح طرح السندات المصرية يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في برنامج الإصلاح. * محافظ “المركزي”: ربط البنوك المصرية بدول الكوميسا لتسهيل التبادل التجاري. * مميش: الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا بالمنطقة الإقتصادية للقناة لتحقيق إضافة قوية للإقتصاد. * عبدالعاطي بعد رئاسته لجنة إيراد النهر.. فيضان النيل متوسط.. السيناريوهات جاهزة. * مدبولي: تنفيذ 10 آلاف وحدة إسكان إجتماعي في 15 مايو.. وطرح 4 آلاف وحدة.. خلال أيام. * شاكر يناقش في فيينا الدعم الدولي للبرنامج المصري السلمي.. تعزيز القدرات الوطنية.. معامل للإشعاع.. زيادة إنتاجية الزراعة والمستوى الطبي. * بقيمة 3 مليارات جنيه.. بينها السكر والزيت.. التموين تصرف الدعم السلعي لـ 70 مليون مواطن بالبطاقات التموينية. * اللحوم الحمراء تزين موائد البسطاء بعد بيع المجمدة بـ 60 جنيهًا. * 59 سفينة عبرت القناة بحمولة 6.3 مليون طن. * في سهرة كروية رمضانية ببرج العرب.. الزمالك يرتدي الثوب الإفريقي أمام إتحاد العاصمة الجزائري.. البرتغالي طمعان في النقاط الثلاث.. وعينه على الصدارة.