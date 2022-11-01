القمة العربية.. رئيس تونس: ضرورة تجاوز كل الأسباب التي أدت إلى الأوضاع التي نعرفها

قال الرئيس التونسي قيس سعيد نلتقي في هذا المكان والاهم من اللقاء والاجتماع في الجزائر لانه يجمع الاخوة والاشقاء حول جملة من الحلول ويجمعهم الاتفاق على الحد الادني من المقاربات والوسائل التي تتيح لنا تجاوز ما تراكم في السابق من خلافات وما استجد خاصة في السنوات الاخيرة من تطورات.

وأضاف رئيس تونس خلال افتتاح فعاليات القمة العربية الـ31 في الجزائر، وبهذه المناسبة نستحضر تاريخ الامة العربية وجامعة الدول العربية، وبآلامه وأمجاده ، ونتغاضي عن صعوبات الحاضر وتحدياته واصرارنا على رفع كل التحديات والعقبات ونستشرق المستقبل حتي نتخطي معا بقلب واحد وبعزيمة واحدة كل الحواجز وكل اسباب الخلاف.

وتابع: لا شك أن وضع الرئيس عبدالمجيد دبون رئيس الجزائر، ووضع هذه القمة تحت شعار لم الشمل يختذل ما نعيشه معا شعور بالواجب بالجمع من شعور بضرورة تجاوز كل الاسباب التي ادت الي الاوضاع التي نعرفها، وانه يمكن معا ان نعالج اسباب الفرقة التي لن تزيدنا سوي ضعفا ووهنا ويمكن معا ان نؤسس في اطار جامعة الدول العربية مستقبل افضل لمنطقتنا ولأمتنا وللانسانية جمعاء.

وتنعقد قمة جامعة الدول العربية في الجزائر الثلاثاء على مدار يومين، لأول مرة منذ تفشي وباء كوفيد-19. وتأتي هذه القمة مع استمرار الانقسامات حول النزاعات الإقليمية، ووضعت الجزائر هذه القمة 31 للمنظمة العربية تحت شعار “لم الشمل” لكن عدة دول، لا سيما بلدان الخليج، لن تكون ممثلة بقادة دولها.

ويذكر أن آخر قمة للجامعة العربية التي تضم 22 دولة، عقدت في مارس 2019 في تونس، قبل تفشي وباء كوفيد-19.