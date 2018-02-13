القمة العالمية للحكومات تناقش استفادة التكنولوجيا من الخيال العلمي

سمر السيد:استضاف منتدى استيطان الفضاء الذي اقيم ضمن فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي ، تايلور فرانك، ودانيال آبراهام مؤلفي كتاب الخيال العلمي "ذي إكسبانس" ، في جلسة بعنوان: "ما الذي يكسبه العلم من الخيال العلمي؟ ."وقال تايلور فرانك: "نحن نتصور ونتخيل المستقبل عن طري

سمر السيد:

استضاف منتدى استيطان الفضاء الذي اقيم ضمن فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي ، تايلور فرانك، ودانيال آبراهام مؤلفي كتاب الخيال العلمي “ذي إكسبانس” ، في جلسة بعنوان: “ما الذي يكسبه العلم من الخيال العلمي؟ .”

وقال تايلور فرانك: “نحن نتصور ونتخيل المستقبل عن طريق اطلاعنا على أحدث ما توصل إليه علماء الفضاء والأبحاث العلمية المتخصصة والمعنية بالفضاء والكون، ومن ثم ننقلها إلى القراء بعد إضفاء العنصر الإبداعي عليها، مما يجذب القارئ الى تطبيقها على أرض الواقع”.

واعتبر الكاتبان أن العلم والخيال يتكاملان ويغذيان بعضهما بعض، وبأن أهم الاكتشافات في تاريخ البشرية بدأت من خيال مبدع وحالم. واعتبرا أن الخيال الذي تغذيه المعرفة هو الأكثر قدرة على تغيير الواقع نحو الأفضل وتحقيق التقدم في المجتمعات.

وشدد الكاتبان على ضرورة تحصين التعليم بأدوات مبتكرة تحفز الخيال لدى الطلبة بالتزامن مع تمكينهم بالعلوم المتقدمة.

يذكر أن سلسلة كتب “ذي إكسبانس” التي شارك في تأليفها تايلور فرانك، ودانيال آبراهام تحت اسم جيمس إس إيه كوري تحولت إلى مسلسل تلفزيوني يعرض في موسمه الثالث.

وشهدت القمة العالمية للحكومات حضور أكثر من 4000 شخص من 140 دولة من الحكومات والمنظمات العالمية وهيئات القطاعين العام والخاص وصنّاع القرار ورواد الأعمال والأكاديميين وطلبة الجامعات والمبتكرين.