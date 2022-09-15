القمة الثالثة لرؤساء القطاعات المالية.. مناقشات ثرية وقصص نجاح وتبادل خبرات (صور)

شهدت القمة الثالثة لمؤتمر رؤساء القطاعات المالية 2022 Summit CFO Cairo، التي انعقدت امس الاربعاء في القاهرة، مناقشات ثرية وتبادل للخبرات وسط حضور مكثف من جميع الاطراف ممثلين في الخبراء الماليين الاكاديميين ورواد الاعمال ومحللي البيانات والمعلومات على مستوى المنطقة والعالم .

وينظم مؤتمر رؤساء القطاعات المالية من قبل شركة ديفولبرز للتدريب والاستشارات Training for Developers Consultancy and بهدف المساهمة في الجهود المتلاحقة لتطوير مناخ الاستثمار.

جانب من حضور المؤتمر

وناقش شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي- مصر والرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية التطورات الاخيرة في القطاع المالي واشكال التمويل المتنوعة للمؤسسات الخاصة والحكومية مع ربطها بالاوضاع الاخيرة والتطرق إلى مجال التكنولوجيا المالية.

شريف سامي رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي- مصر

كما القى أفراميس ديسبوتيس الخبير العالمي في الاسواق المالية محاضرة عن التطورات الاخيرة التي شهدتها الاسواق المالية واسرار التداول إلى جانب الحديث عن اليات التحليل المختلفة الفنية والاساسية.

أفراميس ديسبوتيس الخبير العالمي

وقدم الدكتور عمرو حسانين رئيس شركة “ميريس” للتصنيف الإئتمانى نظرة شاملة للتصنيف السيادي والتحديات التي قد تواجه الدولة وتؤثر على التنصنيف الائتماني لها، وغيرها من الامور ذات الصلة.

الدكتور عمرو حسانين رئيس “ميريس” للتصنيف الإئتمانى

وناقش الدكتور ريكاردو أمبروسيني رئيس تمويل الطاقة المستدامة لمنطقة أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية دور التمويل الاخضر في الاسواق المالية في المنطقة الافريفية ودور مؤسسة التمويل الدولية في دعم هذا الاتجاه.

ريكاردو أمبروسيني رئيس تمويل الطاقة المستدامة أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية

كما سرد يوسف سالم المدير المالي في شركة سويفل هولدينجز كورب رحلة سويفل عملاق النقل التشاركي في المنطقة منذ الانطلاقة وحتى طرحها في بورصة ناسداك، كما تطرق إلى الحديث عن التحديات التي قد تواجه الكيانات الناشئة وكيفية التعامل معها.

يوسف سالم المدير المالي في سويفل هولدينجز كورب

إلى ذلك، ناقشت الدكتورة رانيا عزمي عضو المجلس التنفيذي للتعليم في جامعة بنسلفانيا عملية ادارة الاعمال وكيف يتخذ القادة الماليين قراراتهم الاستراتيجية في ضوء التحديات الحالية التي تواجه العالم.