القماح: السوق الأفريقية يمتلك فرصًا للتنمية بقطاع البنية التحتية

عمر سالم قال المهندس محمد القمّاح، المدير التنفيذى لقطاع السويدى للتطوير، إنّ زيارة رئيس زامبيا والوفد المرافق له للمنطقة الصناعية "بي آي باركس" يؤكد أنّ مشروع المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، يمثل نموذجاً يحتذى به للمناطق الصناعية التي ترغب الدول الأفريقية في إقامتها، ويوجد السوق الأفريقي فرص ها

عمر سالم

قال المهندس محمد القمّاح، المدير التنفيذى لقطاع السويدى للتطوير، إنّ زيارة رئيس زامبيا والوفد المرافق له للمنطقة الصناعية “بي آي باركس” يؤكد أنّ مشروع المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، يمثل نموذجاً يحتذى به للمناطق الصناعية التي ترغب الدول الأفريقية في إقامتها، ويوجد السوق الأفريقي فرص هائلة للتنمية في قطاع البنية التحتية، وخدمة خطط النمو المستدام.

وأوضح القماح، أن شركة بي آي باركس انطلقت في مدينة العاشر من رمضان، التي تُعد من كبرى المناطق الصناعية في مصر، وتأسست وأطلقت أولى مشروعاتها بالمنطقة عام 2007 من خلال شراكتها مع الحكومة المصرية، لتصبح من أهم المطورين للمناطق الصناعية في مصر والمنطقة، وتقدم الشركة الأراضي والخدمات اللوجستية والمنشآت التجارية والإدارية للشركات والمصانع الراغبة فى الإستثمار.

وأضاف أن “بي آي باركس” أسست كبرى المناطق الصناعية في العاشر من رمضان، وهي اندستريا وست على مساحة مليون متر مربع لخدمة الصناعات الهندسية والغذائية، واندستريا ايست بمنطقة الروبيكي بالتعاون مع كونسورتيوم زونا فرانكا برشلونة على مساحة 3 مليون متر مربع لخدمة الصناعات الهندسية والنسيج والصناعات الغذائية، والشركات المتخصصة في مواد البناء لتصبح واحدة من أكبر المناطق الصناعية في المنطقة.

وتقدم باقة من أحدث الحلول والخدمات اللوجستية للشركات الصناعية في تطوير المشروع الصناعي، وخدمات إدارة المنطقة الصناعية وخدمات المرافق والمنشآت العامة.

ويعمل بالمناطق الصناعية التي أقامتها بي آي باركس باقة من كبرى الشركات مثل لوريال وأفريكانو لمنتجات الذرة، والمجموعة المصرية السويسرية، وبيدكو إنترناشيونال، ومانتراك الشركة الهندسية للبناء والتشييد وجوتن للدهانات وكابسي للدهانات وغيرها.