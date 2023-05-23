القليوبية: توريد أكثر من 84 ألف طن قمح حتى الآن بمواقع التخزين

أعلنت محافظة القليوبية نجاحها حتى الآن في توريد نحو 84 ألف طن قمح في مواقع التخزين المخصصة بالمحافظة، في إطار متابعة موقف توريد محصول القمح من المزارعين والموردين حتى الآن للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن.

وأكدت المحافظة أنه يتم العمل على استمرار منع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد بالشون والصوامع المخصصة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات في عملية التوريد.

الهجان أثناء الإجتماع

فيما عقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية اجتماعا بحضور عيد عبد الله وكيل وزارة التموين ورجب غنيم وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، وأشرف محمد سالم مدير عام التعاون الزراعي بالقليوبية والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني، للاطمئنان على انتظام سير عمليات توريد القمح على أكمل وجه بالقليوبية.

وفي هذا الإطار، أكد الهجان أن توريد القمح حتى الآن بلغ 84588 طن قمح، بمواقع التخزين بالقليوبية والتي تشمل الصوامع والشون والهناجر والبناكر، بنطاق المحافظة لموسم 2023.

ووجه المحافظ المسئولين بالزراعة والتموين بضرورة توفير كل التيسيرات والتسهيلات لجميع المزارعين وصرف مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة على الأكثر، فضلا عن تسهيل وسائل نقل القمح لهم إذا تطلب الأمر ذلك، لحثهم وتشجعيهم على توريد إنتاجهم من القمح أولا بأول، حيث يعد القمح محصولا استراتيجيا قوميا هاما لمصر ومواطنيها، وتبلغ السعة التخزينية لـ 11 موقع تخزيني بالقليوبية 179.840 ألف طن قمح.

وأكد مديري التموين والزراعة أن اللجنة التي تتسلم محصول القمح بها عضو من سلامة هيئة الغذاء وعضو من الزراعة وعضو من التموين للتأكد من جودة الأقماح وسلامتها حرصا على المواطنين.

وأكد الهجان على ضرورة تواجد المسئولين بالتموين بصفة مستمرة على مدار الساعة لتحقيق الانضباط العام بكافة الصوامع والشون للتحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين.

بالإضافة إلى الوقوف على مدى الالتزام لمتابعة الإجراءات والضوابط المتبعة لاستلام المحصول وفقا للقرارات الوزارية كونه محصولا استراتيجيا وأمن قومي هام، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات وتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين إن وجدت لتحقيق المستهدف وأكثر إن أمكن، مشددا على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم التوريد، مقدما الشكر لجميع المسئولين على مجهوداتهم التي بذلوها حتى الآن لتوريد هذه الكميات من الأقماح متمنيا لجهودهم أن تكلل بمزيد من النجاح والتوفيق.