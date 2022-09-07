«القليوبية» تنذر 30 مستثمرًا بسحب الأراضى المخصصة بمنطقة الصفا الصناعية

أنذرت محافظة القليوبية 30 مستثمرًا بسحب الأراضى التى خصصتها لهم داخل منطقة الصفا الصناعية التابعة لمدينة الخانكة.

كشفت مصادر مسئولة بالمحافظة فى تصريحات لـ«المال» أن إنذارات السحب سببها عدم التزامهم بالجدول الزمنى لعملية إنشاءات المبانى الخاصة بالوحدات الصناعية المخصصة لها تلك الأراضى.

وأشارت إلى أن المحافظة منحتهم مهلة حتى نهاية العام لإثبات الجدية واستكمال تنفيذ الإنشاءات، أو سحب الأراضى نهائيًا، وطرحها لمستثمرين آخرين.

وقالت المصادر إن منطقة الصفا تصل مساحتها إلى 145 فدانًا، ويعمل بها نحو 26 مصنعًا حاليًا فى مجالات الصناعات الكيميائية والخشبية والورقية والهندسية.

وأشارت إلى أن «القليوبية» تتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لرفع كفاءة جميع المناطق الإنتاجية بالمحافظة، وتذليل معوقات المصانع القائمة للعمل بطاقتها القصوى وضخ استثمارات جديدة.

وفى سياق متصل، كشفت المصادر أن محافظة القليوبية تستعد لطرح عدد من قطع الأراضى على المستثمرين فى نطاق المناطق الصناعية التابعة، لتدشين مصانع بالمجالات الطبية والهندسية والمعدنية.

وتضم محافظة القليوبية 7 مناطق وتجمعات صناعية موزعة فى عدة أماكن، وهى الشروق، والعبور، والصفا، والعكرشة، وباسوس، إضافة إلى التجمعات بمدينتى قليوب وشبرا الخيمة، والتى تضم صناعة الأغذية المحفوظة والمنتجات الزراعية والحيوانية والحديد والغزل والنسيج والمنتجات المعدنية.

كان اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية وجه فى بيان صحفى بضرورة التسهيل على المستثمرين، والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار، وإيجاد فرص عمل للشباب وزيادة الخدمات وتنمية موارد المحافظة فى شتى القطاعات.