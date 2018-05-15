القلعة: 22% نمو الإيرادات المجمعة في 2017

المال- خاصأعلنت اليوم شركة القلعة (CCAP) النتائج المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، حيث بلغت الإيرادات 9.3 مليار جنيه خلال عام 2017، وهو نمو سنوي بمعدل 22% بفضل نمو إيرادات شركتي طاقة عربية وتوازن في قطاع الطاقة، وكذلك الأداء القوي لشركة أسكوم التابعة للقلعة في قطاع ا

المال- خاص

أعلنت اليوم شركة القلعة (CCAP) النتائج المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، حيث بلغت الإيرادات 9.3 مليار جنيه خلال عام 2017، وهو نمو سنوي بمعدل 22% بفضل نمو إيرادات شركتي طاقة عربية وتوازن في قطاع الطاقة، وكذلك الأداء القوي لشركة أسكوم التابعة للقلعة في قطاع التعدين.

وتكبدت الشركة صافي خسائر بقيمة 4.7 مليار جنيه خلال عام 2017، نظرًا لارتفاع تكاليف الاضمحلال إلى 4.3 مليار جنيه مصحوبًا بتسجيل خسائر من العمليات غير المستمرة بقيمة 434.1 مليون جنيه في نفس الفترة.

وفي هذا السياق أوضح أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن نتائج شركة القلعة تعكس مردود خطة التحولات الجارية بنموذج أعمال الشركة لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات مع تهيئة عدة استثمارات تابعة للاستفادة من نقلة مرتقبة خلال المرحلة المقبلة عبر توظيف المعطيات الاقتصادية الراهنة، وخاصة استثمارات الطاقة والتعدين والأسمنت والنقل والدعم اللوجيستي التي نجحت بكفاءة في توظيف معالم الواقع الاقتصادي الجديد لتعظيم العائد الاستثماري المساهمين، وهو ما أثمر عن نمو الإيرادات المجمعة بنسبة سنوية 22% لتسجل 9.3 مليار جنيه خلال عام 2017.

وتابع هيكل أن الإدارة تتطلع إلى استكمال وتشغيل مشروع الشركة المصرية للتكرير وفقًا للإطار الزمني المستهدف، حيث توصلت القلعة إلى اتفاق إعادة هيكلة مع جميع الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك جهات التمويل والشركاء الاستثماريين والمساهمين وشركات المقاولات العاملة بالمشروع. وأضاف أن القلعة تدرس حاليًا زيادة حصتها غير المباشرة في الشركة المصرية للتكرير تأكيدًا لقناعتها الراسخة بالأبعاد الاستراتيجية للمشروع، ليس فقط على نتائج وأعمال شركة القلعة ولكن أيضًا على مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.

وبلغت الأرباح التشغيلية الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 769.1 مليون جنيه خلال عام 2017، وهو نمو سنوي بمعدل 56% في ضوء ارتفاع المساهمة الإيجابية لقطاعات التعدين والاسمنت والأغذية.

ومن جانب آخر بلغت تكلفة الاضمحلال 4.3 مليار جنيه خلال عام 2017، حيث يعكس ذلك تسجيل تكاليف اضمحلال بقيمة 3.2 مليار جنيه عن التزامات شركة أفريكا ريل وايز، والتي أدت أيضًا إلى تسجيل 224 مليون جنيه ببند الخسائر من العمليات غير المستمرة.

وخلال الربع الأخير من 2017 بلغت الإيرادات 2.5 مليار جنيه بزيادة سنوية 2%، فيي حين تكبدت الشركة صافي خسائر بقيمة 1.3 مليار دولار نظرًا لارتفاع تكاليف الاضمحلال وكذلك مصروفات الفوائد البنكية خلال نفس الفترة.