بورصة وشركات

القلعة وبورتو جروب في صدارة أنشط 10 شركات بالبورصة

مصطفى طلعتتصدرت شركة مجموعة بورتو جروب القابضة قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول بسوق داخل المقصورة، خلال تعاملات نوفمبر الماضي.ووفقًا لتقرير صادر عن إدارة البورصة، سجلت بورتو جروب أحجام تداول بلغت 1.3 مليار ورقة مالية، بقيمة 482.9 مليون ورقة مالية.واحتلت شركة القلعة للاستثمارا
2 ديسمبر، 2017 2 ديسمبر، 2017

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مصطفى طلعت

تصدرت شركة مجموعة بورتو جروب القابضة قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول بسوق داخل المقصورة، خلال تعاملات نوفمبر الماضي.

ووفقًا لتقرير صادر عن إدارة البورصة، سجلت بورتو جروب أحجام تداول بلغت 1.3 مليار ورقة مالية، بقيمة 482.9 مليون ورقة مالية.

واحتلت شركة القلعة للاستثمارات المالية، المرتبة الثانية، عبر بيع وشراء 997.3 مليون ورقة مالية، بقيمة 1.4 مليار جنيه.

وجاء ترتيب الشركات من الثالث إلى العاشر: أوراسكوم للاتصالات والإعلام القابضة، ومجموعة عامر جروب، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية للاستثمارات والتنمية، وبالم هيلز للتعمير، وجلوبال تليكوم، ومجموعة طللعت مصطفى، والعربية لحليج الأقطان.

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