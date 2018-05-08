القلعة: ندرس بدائل الاقتراض لزيادة الملكية فى المصرية لتكرير البترول

رجب عزالدين:أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية عن بدء مشاوراتها مع المستشارين الماليين لدراسة بدائل الاقتراض بغرض زيادة ملكيتها غير المباشرة في شركة المصرية لتكرير البترول.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها تدرس زيادة الملكية من خلال الاكتتاب في أو الاستحواذ على أسهم اضافية في شركة Ori

رجب عزالدين:

أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية عن بدء مشاوراتها مع المستشارين الماليين لدراسة بدائل الاقتراض بغرض زيادة ملكيتها غير المباشرة في شركة المصرية لتكرير البترول.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها تدرس زيادة الملكية من خلال الاكتتاب في أو الاستحواذ على أسهم اضافية في شركة Orient Investment Properties LTD التابعة لها.

وأعلنت القلعة فى فبراير الماضى، عن خضوع الشركة المصرية للتكرير التابعة لعملية هيكلة مالية لمشروع مسطرد.

وقالت الشركة آنذاك إن مكتب محاماة فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر قدم استشارات حول إعادة الهيكلة تتضمن حصول الشركة على قروض إضافية وتعهدات حقوق ملكية بقيمة 500 مليون دولار.

وتتوقع القلعة أن تبدأ الشركة المصرية لتكرير البترول فى إنتاج المشتقات البترولية من مشروع مسطرد في سبتمبر 2018.

ويتوزع هيكل مشروع المصرية للتكرير بواقع 24% لهيئة البترول، و76% لعدد من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.