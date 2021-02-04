«القلعة للاستشارات» تفصح عن بيع رئيس «السويدى» 7.5 مليون سهم

القلعة للاستشارات المالية تفصح عن انخفاض حصة أحد المساهمين فيها

أفصحت شركة القلعة للاستشارات المالية عن قيام المساهم صادق أحمد صادق السويدى ببيع 7.5 مليون مليون سهم من حصته بقيمة إجمالية قدرها 12 مليون جنيه

وأظهر إفصاح أرسلته شركة القلعة للبورصة المصرية اليوم الخميس، انخفاض نسبة مساهمة صادق السويدى بعد تلك العملية من 5.35% إلى 4.94% من الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.6 جنيه ،وتم تنفيذها بواسطة شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم ( الذى يرأى مجلس إدارة شركة السويدى اليكتريك)، بأى مجموعة أخرى من المساهمين بالقلعة.

القلعة للاستشارات باعت حصة فى 7% من أسيك فى أغسطس

وخفضت شركة القلعة للاستشارات المالية فى أغسطس الماضى حصتها فى شركة أسيك للتعدين بنسبة 7% بعد بيع 3 مليون سهم بقيمة اجمالية قدرها 22.5 مليون جنيه.

وقالت أسيك للتعدين فى إفصاح للبورصة آنذاك(30 أغسطس 2020) إن نسبة مساهمة القلعة انخفضت بعد العملية من 61.3% إلى 54.05% من إجمالى الأسهم .

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 8.17 جنيه، ونفذتها شركة فاروس لتداول الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال أسيك 550 مليون جنيه موزعا على 55 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم .

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين القلعة للاستشارات المساهم الرئيسى (54 % بعد العملية)، فاينانشيال هولدنج انترناشونال (14.3%)، وآخرون.

القلعة افتتحت مشروع المصرية للتكرير اكتوبرالماضى

وافتتحت القلعة مشروع المصرية للتكرير بمنطقة مستطرد بمحافظة القليوبية مستهل أكتوبر الماضى،وهو مشروع ضخم تعمل عليه منذ سنوات.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا المشروع حقق إيرادات بقيمة 4 مليارات جنيه خلال الربع الثانى المنتهى يونيو الماضى بما يمثل 53.2% من إجمالى الايرادت المجمعة خلال هذا الربع.

وسجلت الشركة اجمالى ايرادات بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال الربع الثانى مقارنة بايرادات قدرها 3.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

ويعد مشروع مسطرد واحدا من أهم وأحدث مشروعات تكرير البترول فى مصر وأفريقيا، ويستخدم تقنية التكسير الهيدروجينى للمازوت المنتج من معمل القاهرة لتكرير البترول لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة.

وتصل الكميات المقدر انتاجاها سنويا إلى 4.1 مليون طن سنويا؛ منها حوالى 2.3 مليون طن سولار مطابق للمواصفات الأوروبية ( euro 5) .

كما يينتج المشروع 700 ألف طن بنزين، 600 ألف طن من وقود الطائرات، 79 ألف طن بوتاجاز إلى جانب إنتاج الفحم والكبريت والمازوت لتأمين جانب مهم من احتياجات السوق المحلية.

وقال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة القلعة ،إن هذا المشروع يوفر على مصر عملة صعبة تتراوح ما بين 600 مليون إلى مليار دولار سنويا.

القلعة تكبدت خسائر بقيمة 6.2 مليار جنيه فى تسعة أشهر

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للقلعة تكبدها خسائر بقيمة 6.26 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى .

وبلغت خسائر الشركة المجمعة حوالى 901.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019. ومازالت نتائج عام 2020 فى مرحلة التجميع والإعداد لكافة شركات البورصة.

وسجلت الشركة الأم خسائر بقيمة 1.56 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقابل خسائر بلغت 774.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 26.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر مقابل ايرادات بلغت ، 10.77 مليار جنيه خلال المقارنة من 2019.