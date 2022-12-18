«القلعة للاستشارات» تسجل أرباحًا قياسية بقيمة 11.8 مليار جنيه في 9 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة القلعة للاستشارات المالية، تسجيل أرباح قياسية بقيمة 11.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة بخسائر بلغت 4.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم القلعة المالية المجمعة المرسلة للبورصة الأحد، قفزة هائلة فى الإيرادات إلى 69.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر، مقارنة بإيرادات بلغت 30.9 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما ارتفعت تكاليف النشاط إلى 49.4 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها ، مقارنة بتكاليف بلغت 30.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة العام الماضى 2021.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تسجيل خسائر بقيمة 1.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة بخسائر بلغت 301.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

سهم القلعة للاستشارات يسجل ربحية قياسية بقيمة 6.52 جنيه بنهاية سبتمبر

أحمد هيكل رئيس شركة القلعة

وتحول نصيب السهم الأساسى والمخفض من الأرباح المجمعة إلى الربحية بشكل قياسي ليسجل 6.52 جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقارنة بنصيب خسائر بلغ 2.48 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وفسرت القلعة نتائج النصف القوية بما شهده الربع الثالث منفردا من طفرة تشغيلية غير مسبوقة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 86% لتسجل 23.7مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر فقط.

كما أشارت الشركة إلى أن شركة المصرية للتكرير ساهمت وحدها بنسبة 75% من مجمل الإيرادات خلال التسعة أشهر، وفقا لبيان تفسيرى موازى مرسل للبورصة الأحد.

كذلك شهدت أغلب الشركات التابعة للمجموعة معدلات نمو ملحوظة خلال الفترة المالية المشار إليها، لا سيما شركة طاقة عربية، أسيك القابضة، أسكوم، مزراع دينا، إضافة إلى انتعاش نشاط مصنع أسمنت التكامل فى السودان.

قفزة قياسية مماثلة في أرباح المجموعة في النصف الأول بقيمة 7.3 مليار جنيه

تمثل هذه النتائج امتدادًا للأداء لتحول الربح القياسي الذي سجلته مجموعة القلعة للاستشارات خلال النصف الأول بقيمة 7.3 مليار جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 3.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وسجلت الشركة قفزة هائلة فى الإيرادات إلى 45.6 مليار جنيه خلال النصف المنتهى يونيو الماضى، مقارنة بإيرادات بلغت 18.1مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما ارتفعت تكاليف النشاط إلى 33.8 مليار جنيه خلال النصف، مقارنة بتكاليف بلغت 18.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة العام الماضى 2021، وفقًا للقوائم المجمعة المرسلة للبورصة 29 سبتمبر الماضى.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تسجيل خسائر بقيمة 831.2 مليون جنيه بنهاية خلال(يناير-يونيو) مقارنة بخسائر بلغت 194.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وتحول نصيب السهم الأساسى والمخفض من الأرباح المجمعة إلى الربحية بشكل قياسي ليسجل 4.013 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنصيب خسائر بلغ 1.77 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وفسرت القلعة نتائج النصف القوية بما شهده الربع الثاني منفردا من طفرة تشغيلية غير مسبوقة ،حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 165% لتسجل 27 مليار جنيه خلال الفترة من مارس إلى يونيو فقط.

كما أشارت الشركة إلى أن شركة المصرية للتكرير ساهمت وحدها بنسبة 80% من مجمل الإيرادات المسجلة بالقوائم المالية لفترة النصف الأول من عام 2020.

المصرية للتكرير ساهمت بنسبة 62% من إجمالى إيرادات 2021

مصفاة شركة المصرية للتكرير

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة عن الشركة، انخفاض صافى خسائرها بشكل ملحوظ خلال العام المالى الماضى بدفع نمو إيراداتها إلى 45.8 مليار جنيه تقريبا.

وكشفت نتائج القلعة المجمعة المرسلة للبورصة (8 مايو الماضى)، تراجع صافى خسائرها إلى 5.7 مليار جنيه حتى ديسمبر 2021، مقابل خسائر بلغت 9.5 مليار جنيه خلال 2020.

بينما ارتفعت إيراداتها إلى 45.8 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقارنة مع إيرادات بلغت 35.9 مليار جنيه خلال 2020.

وأرجعت القلعة فى إفصاح تفسيري للبورصة آنذاك، انتعاش إيراداتها إلى الأداء القوى لشركة المصرية للتكرير والتى ساهمت بنسبة 62% من إجمالى إيرادات عام 2021 .

كما شهدت إيرادات شركة طاقة عربية (التابعة) نموا ملحوظا بفضل ارتفاع عدد محطات تموين الغاز الطبيعى المضغوط خلال العام الماضى، إضافة إلى نمو حجم أعمال توليد وتوزيع الكهرباء خلال العام.

كما شهدت أعمال شركة الوطنية للطباعة نموا مماثلا بفضل تحسن مبيعات التصدير وكفاءة سياسة التسعير ،كذلك تحسنت أعمال شركة البدر للعبوات بفضل تشغيل مصنعها الجديد المتطور.

كذلك ارتفعت إيرادات مجموعة أسيك القابضة بدفع ارتفاع متوسط أسعار البيع فى السودان وزيادة الطلب على منتجات مصنع أسمنت التكامل.

وتخطط الشركة لزيادة أنشطتها التصديرية خلال الثلاث سنوات القادمة بالتوازى مع أنشطة السوق المحلية لتوفير بدائل الاستيراد والحد من ارتفاع أسعار الواردات نتيجة زيادة تكاليف الشحن العالمية.

افتتاح مشروع المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد أكتوبر 2021

أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة القلعة

وافتتحت القلعة للاستشارات المالية، مشروع المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد بمحافظة القليوبية مستهل أكتوبر 2021، وهو مشروع ضخم تعمل عليه منذ سنوات.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا المشروع حقق إيرادات بقيمة 4 مليارات جنيه خلال الربع الثانى المنتهى يونيو 2020 بما يمثل 53.2% من إجمالى الايرادت المجمعة خلال هذا الربع.

ويعد مشروع مسطرد واحدا من أهم وأحدث مشروعات تكرير البترول فى مصر وأفريقيا، ويستخدم تقنية التكسير الهيدروجينى للمازوت المنتج من معمل القاهرة لتكرير البترول لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة.

وتصل الكميات المقدر إنتاجها سنويا إلى 4.1 مليون طن سنويا؛ منها حوالى 2.3 مليون طن سولار مطابق للمواصفات الأوروبية ( euro 5) .

كما ينتج المشروع 700 ألف طن بنزين، 600 ألف طن من وقود الطائرات، 79 ألف طن بوتاجاز، إلى جانب إنتاج الفحم والكبريت والمازوت لتأمين جانب مهم من احتياجات السوق المحلية.

وقال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة القلعة فى تصريح آنذاك ،إن هذا المشروع يوفر على مصر عملة صعبة تتراوح ما بين 600 مليون إلى مليار دولار سنويا.