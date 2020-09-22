القلعة : ضخ من 90 إلى 100 مليون جنيه سنويا في مبادرات التنمية المجتمعية

لعرض تجارب المعلمين المستفيدين من منحة مستقبلي للمعلمين

نظمت شركة القلعة، والشركة المصرية للتكرير، اليوم ، حلقة نقاشية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، لعرض تجارب المعلمين المستفيدين من منحة مستقبلي للمعلمين”.

وتقدم الشركة المصرية للتكرير – إحدى الشركات التابعة للقلعة في مجال الطاقة، منحا للمعلمين بالتعاون مع الجامعة الأمريكية؛ بهدف رفع الكفاءة المهنية والتدريب على دمج التكنولوجيا والعملية التعليمية مع الأطفال وسبل التعليم الحديثة.

وقالت غادة حمودة، مسؤول قطاع الاستدامة بشركة القلعة، إن المجموعة من الشركات التي تهتم بالتنمية المستدامة.

القلعة والمصرية للتكرير تنظمان حلقة نقاشية لعرض تجارب المعلمين

وأشارت حمودة إلى أن مجموعة القلعة والشركات التابعة لها تستثمر ما بين 90 و 100 مليون جنيه سنويا في مبادرات التنمية المجتمعية مع التركيز على التعليم والبيئة والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة وذوي الهمم في أكثر من 17 محافظة.

ولفتت حمودة، إلى أن القلعة تتبنى أهمية تنمية الطاقات البشرية، خاصة في قطاع التعليم، من خلال إحدى أذرعها “مؤسسة القلعة للمنح الدراسية، والمنح الجامعية” ونوهت إلى أن عدد المستفيدين من مبادرات القلعة بلغ 35 ألفا.

وتحتفل الشركة العام المقبل بمرور 15 عاما على إطلاق برنامج المنح الدراسية، و5 أعوام على مؤسسة هيكل الصحافة العربية، و5 أعوام على برنامج مستقبلي.

ودشنت الشركة المصرية للتكرير إحدى شركات القلعة في مجال الطاقة برنامج مستقبلي عام 2017، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

ويغطي البرنامج ثلاث مديريات تعليمية (المطرية، والخصوص، وشرق شبرا الخيمة)، لعدد 15 مدرسة.

المصرية للتكرير: 250 ألف دولار لمبادرة “مستقبلي”

وبلغت حجم الاستثمارات التي تم ضخها في مبادرة مستقبلي، 250 ألف دولار امريكي ل 96 معلماً حتى سبتمبر 2020.

وقدم مستقبلي منح دراسية نحو96 معلم منذ تدشينه عام 2017.

ومن جانبه قال سيد الشناوي مدير مكتب التنمية المجتمعية بالشركة المصرية للتكرير، إن الشركة ترتكز على 4 محاور في تنمية المجتمع.

المحور الأول إيجاد فرص عمل أو زيادة مستويات الدخول، من خلال التدريب والتأهيل لسوق العمل.

اما المحور الثاني يتعلق بتمكين الشباب، والثالث ذوي الاحتياجات الخاصة، ورابعا التعليم.

واستطرد إن المحور المتعلق بالتعليم، يتم تغطيته من خلال عدة جوانب، المعلم بتقديم المنح التدريبية، والطالب بتقديم المساندة المالية لغير القادرين لاستكمال تعليمهم، وكذلك المنح الدراسية.

كما تقوم المصرية للتكرير بدعم المدارس من خلال عمل صيانات أولية دورية بالمدارس.

مستقبلي دربت 939 معلم وتطوير مركزين لخدمة 3 الآف

وخلال الفترة الماضية تبنت المصرية للتكرير تدريب 939 معلم، وتطوير مركزين تدريب لخدمة 3 آلاف معلم و180 ألف طالب، وتجديد 45 مدرسة في إدارات الخصوص – شرق شبر ا الخيمة – الخصوص.

كما قامت المصرية للتكرير بتقديم 8173 نظارة طبية للطلاب، و7798 مساندة مالية لدعم استمراره بالمدارس.

واستكمل الشناوي إن رؤيتنا لمحو الأمية تستند، القضاء على التسرب من التعليم.

وعرض هاني إسماعيل – نائب مدير مكتب التنمية المجتمعية بشركة المصرية للتكرير، بعض ملامح برنامج مستقبلي، حيث تم تخريج 96 معلم من خلال البرنامج.

ونوه إلى أن البرنامج يهدف لرفع كفاءة المعلمين من خلال تقديم منح تدريبه لهم بالجامعة الأمريكية، وبالتعاون مع وزارة التعليم.

عرض نماذج للاستفادة من البرامج التدريبية في مواجهة فيروس كورونا

وشهدت الحلقة النقاشية التي نظمتها مجموعة القلعة والشركة المصرية للتكرير، عرض نماذج لمعلمتين استفادوا من المنحة وقاموا بنقل خبراتهم للعديد من المعلمين الآخرين، وكذلك تجربة الاستفادة من البرامج التدريبية في ظل جائحة كورونا.

وعرضت أماني سمير – موجه رياض أطفال بإدارة المطرية التعليمية، تجربتها في التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا.

وقالت إنها بعد الحصول على منحة مستقبلي والتدريبات في الجامعة الأمريكية، تمكنت من عمل تدريبات لنحو 95 معلم بإدارة المطرية التعليمية على دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية.

واستكملت إنه بعد جائحة كورونا، تم نقل التجربة لإدارات تعليمية مختلفة من خلال فيديوهات تفاعلية وكورسات أون لاين، كما تم عمل تدريبات للطلاب وأولياء الأمور على استخدام منصة إدمودو التعليمية.

وقالت دينا توفيق – مدرسة بإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، إنه بعد حصولها على تدريبات الجامعة الأمريكية تم نقل خبرات دمج التكنولوجيا في التعليم للمدرسة بواقع 72 معلم يمثلون إجمالي المعلمين بالمدرسة.

واستكملت أن عدد الطلاب بالمدرسة بلغ 1162 طالب، شارك منهم في التدريب 985 طالب بنية 85٪.

ومن جانبها نوهت منال مختار محمد – مديرة عام العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بشرق شبرا، إلى إن التعليم شهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت إلي أن إدارة شرق الدلتا حصلت خلال 2017,، على منح لنحو 11 معلما من 6 مدارس، وكذلك خلال عام 2018، وفي 2019 حصل 21 معلما في 4 مدارس على منحة مستقبلية.