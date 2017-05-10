القلعة تناقش سبل التعاون الاقتصادي مع دول أفريقيا

سلط كريم صادق العضو المنتدب لشركة القلعة، الضوء على التحديات والفرص الاستثمارية الواعدة في القارة الأفريقية، قائلا إن مصر تتفهم الأولويات التنموية بالمنطقة وتواجه تحديات مماثلة، وهو ما يتضمن تلبية المتطلبات المتعلقة بالبنية التحتية لخدمة التعداد السكاني المتزايد، حيث الغلبة للشباب.

وأوضح، خلال مشاركته بفعاليات منتدى الأعمال المنعقد بالجامعة البريطانية في القاهرة، أن هناك تحديات مرتبطة بالاستثمار في أفريقيا، غير أن الأخيرة تنفرد بالمقومات والأسس الجذابة التي تطرح فرص النمو طويلة الأجل وتحديدًا في قطاعات الطاقة والبنية الأساسية.

وأضاف ان القارة تتميز بتوافر الموارد الطبيعية اللازمة لتشجيع بيئة استثمارية صالحة، إلى جانب صعود جيل جديد من القادة ومعهم تحسن مبادئ وممارسات الحوكمة، بالإضافة إلى التركيبة السكانية الفريدة التي تحظى بها القارة، إذ تمتلك تعدادًا سكانيًا هو الأكبر والأسرع نموًا في العالم من الكتلة العاملة.

حضر المؤتمر مجموعة من كبار المسئولين الحكوميين وعلى رأسهم وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، إلى جانب نخبة من أبرز رواد مجتمع الأعمال في مصر.

وتابع صادق: إن أحد المعوقات التي تواجه الاستثمار في أفريقيا هو ارتفاع العجز في البنية الأساسية، إذ بلغ أكثر من 93 مليار دولار سنويًا، ويشمل ذلك 17 مليارًا سنويًا لسد الفجوة الحالية في كفاءة توليد الطاقة.

وتمثل السوق المصرية العصب الرئيسي لاستثمارات شركة القلعة منذ نشأتها غير أن الشركة بدأت الاستثمار في الأسواق الأفريقية بصورة مباشرة منذ عام 2006 وتمتلك العديد من الاستثمارات التابعة التي نشأت في أسواق أفريقية خارج السوق المحلية.