القلعة تناقش إمكانيات التعاون الاقتصادى بين مصر وأفريقيا

شارك كريم صادق، العضو المنتدب لشركة القلعة، اليوم الأربعاء، في حلقة نقاشية في إطار منتدى الأعمال بالجامعة البريطانية في القاهرة، متحدثا عن التحديات والفرص الاستثمارية في القارة الأفريقية.

وقال “صادق” إن مصر تتفهم الألويات التنموية بالدول الأفريقية، بل أنها تواجه تحديات مماثلة، وهو ما يتضمن تلبية المتطلبات المتعلقة بالبنية التحتية لخدمة التعداد السكاني المتزايد بخاصة الشباب،مؤكدا أنه ليس هناك شك فى أن هناك مجموعة من التحديات المهمة المرتبطة بالاستثمار في أفريقيا، مشددا على أن إرساء الأسس طويلة الأجل، والتي تشمل الموارد المتاحة وتحسين الإدارة وتواجد أكبر تعداد سكاني في سن العمل، يعني أن هناك فرصا حقيقية بخاصة فيما يتعلق بقطاعات الطاقة والبنية التحتية.

وأضاف- فى بيان حصلت “المال” على نسخة منه – أنه عند التحدث عن القارة الأفريقية على صعيد الأعمال و الاستثمار، يجب أن نتوقف عن التعريق الجغرافي المحدود للقارة السمراء، لأنه تصغير جغرافي غير منصف والأولى هو إجراء دراسة مستفيضة لجميع بلاد القارة، للوقوف على التحديات والظروف والفرص المتوفرة ومن ثم تحقيق تبادل اقتصادي واستثماري مجد وممنهج.

وتطرق إلى العجز السنوي في البنية التحتية في أفريقيا، ملمحاً إلى أنه وصل إلى 93 مليار دولار متضمنة 17 مليار توجه سنوياً لمعالجة الفجوة القائمة على صعيد توليد الطاقة.

وأشار إلى أن القارة الأفريقية تضم مجموعة من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم إلا أن نقص مشروعات الطاقة وارتفاع تكلفتها يعوق هذه البلدان من تحقيق النمو الاقتصادي بشكل مستدام.

تجدر الإشارة إلى أن شركة القلعة هي أحد المستثمرين الرواد في أفريقيا إذ بدأت استثماراتها المباشرة في القارة السمراء منذ عام 2006 مع وجود عدد من الاستثمارات الموجهة بشكل مباشر للاقتصاديات الأفريقية إلى جانب مصر.